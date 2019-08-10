Грабили пожилых женщин: двое молдаван предстанут перед российским судом

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Двое мужчин ответят перед судом по обвинению в грабежах пожилых женщин в Перми и Уфе. Известно, что обвиняемые родом из Молдовы.

Как сообщает nnovgorod.bezformata.com, случай в Перми датируется ноябрём прошлого года. Тогда злоумышленники напали на 82-летнюю женщину, вырвали у неё из рук сумку с деньгами и скрылись.

Другой инцидент произошёл в Уфе. Действия развивались по аналогичному сценарию – у престарелой женщины были похищены денежные средства.

Подозреваемые были задержаны работниками угрозыска в Екатеринбурге и Московской области. Граждане были доставлены в Пермь и взяты под стражу.

Один из задержанных является гражданином РФ, прописан в Екатеринбурге. Его сообщник постоянного места жительства не имеет.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения.