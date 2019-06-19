Грабили одиноких прохожих: полиция задержала подозреваемых в серии уличных краж

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Правоохранители задержали преступную группу, состоящую из трёх человек, из которых двое – несовершеннолетние. Задержанные являются жителями Шолданештского района в возрасте от 17 до 18 лет. Они подозреваются в совершении серии уличных ограблений в секторе Буюканы.

До настоящего времени полиция установила их причастность, по крайней мере, к четырём фактам грабежа. Злоумышленники караулили потенциальных жертв, которые выходили из увеселительных заведений и направлялись домой в одиночестве. Затем они насильно отнимали у пострадавших деньги, мобильные телефоны и т д. Общий ущерб составил 19 200 леев.

На слушаниях подозреваемые признали свою вину. По их словам, похищенные товары сдавались в ломбарды.

18-летнего подозреваемого задержали на 72 часа. В соответствии с действующим законодательством, нарушителям грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.