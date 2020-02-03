Грабили автомобили и терминалы: двух рецидивистов, орудовавших в столице, задержали (ВИДЕО)

Грабили автомобили и терминалы: двух рецидивистов, орудовавших в столице, задержали (ВИДЕО)

Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали двух членов преступной группы, специализирующейся на кражах из автомобилей, грабежах и кражах средств из терминалов.

В результате специальных следственных мероприятий были задержаны 17-летний несовершеннолетний и 25-летний мужчина, жители Кишинёва и Каменки. Ранее их судили за аналогичные преступления.

Сотрудники полиции установили, что в течение 2019-2020 годов задержанные совершили не менее 30 преступлений на территории столицы. В ходе уголовного расследования нарушители признались в содеянном. В соответствии с действующим законодательством им грозит тюремный срок от 7 до 12 лет.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md