Грабежи, шантаж, наркотики: в столице вынесли приговор троим членам ОПГ

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам осудила троих членов преступной организации “Китаец” за грабежи и шантаж. Один из задержанных также понесёт наказание за распространение наркотиков в особо крупных размерах.

В результате проведённого расследования было установлено, что обвиняемые в возрасте от 33 до 38 лет, жители Кишинёва, в июне 2018 года незаконно проникли в дом жителя столицы. Под предлогом вымышленного долга они забрали у пострадавшего 2 000 евро. В тот же день злоумышленники вывезли потерпевшего в столичный парк, где, применяя физическое насилие, потребовали перевести еще 5000 евро в так называемый “общак” преступной организации. Впоследствии, 17 июля 2018 года, в ходе получения денежного транша преступники были задержаны.

Следует отметить, что двое задержанных ранее были судимы за аналогичные преступления. Кишинёвский суд приговорил задержанных к тюремному заключению на сроки от 13 до 15 лет.