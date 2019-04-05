«Говорил – душа домой просится». Земляки – об актере Алексее Булдакове

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Артист скончался на 69 году жизни.

3 апреля скончался известный актёр, уроженец Алтайского края Алексей Булдаков. Как сообщили в Союзе кинематографистов России, причиной стала острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца – оторвался тромб. Актер умер во сне, ему было 68 лет. В это время исполнитель роли генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты» находился в Монголии, куда он приехал на празднование дня рождения друзей.

«Душа просится домой»

Алексей Булдаков родился 26 марта 1951 года в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. На малой родине у него остались близкие.

«На его день рождения я не смог дозвониться, только отправил сообщение с поздравлениями. Потом созвонились 28 марта. Говорили недолго, спросил его про дела, про работу, как идут съемки. Он рассказал, что у него все хорошо, ни на что не жаловался. Говорил, что хочет приехать на Алтай летом вместе с сыном Иваном, который здесь еще ни разу не был. Хотел познакомить с ним свою алтайскую родню. Да вот не успел… Теперь познакомимся на похоронах», – рассказал корреспонденту «АиФ – Алтай» брат актёра Владимир Бойко.

Алексей Булдаков часто бывал на Алтае, навещал близких, был почетным гостем Шукшинских чтений. Его появление на празднике всегда было чем-то особенным. Люди встречали «генерала» как народного героя. После официальных мероприятий он общался с земляками, приезжал в родную деревню, заходил в школу, где учился.

«Это был особенный человек. Он никогда не отказывал, когда мы звали его к нам на классный час. Детям он всегда говорил, что его тянет на родину, что душа просится домой, в его словах было много патриотизма и доброты. Конечно, его все любили здесь, он был очень открытым человеком, располагал к себе с первых минут», – рассказала учительница Петуховской школы, где в свое время учился артист, Ирина Сниткина.

Алексей Иванович во время своих визитов на Алтай, поддавшись ностальгии, нередко говорил, что хотел бы вернуться на родную землю, построить здесь дом.

«Конечно, это было все не всерьез. Что ему тут делать? Деревня опустела, работы нет», – рассказал брат актера.

Край соболезнует семье

После известия о кончине актера губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста.

«Оборвалась жизнь человека, которого знали и любили во всех уголках России. Алексей Иванович создавал незабываемые образы добрых и великодушных героев, ярких представителей нашего народа. Фильмы с его участием завоевали огромную популярность зрителей, стали классикой российского кинематографа. Жители Алтайского края запомнили Алексея Ивановича не только по экранным образам, но и как участника Шукшинских дней на Алтае и других крупных культурных акций на малой родине и в столице России. В Алтайском крае будет проведена работа по увековечению памяти горячо любимого актера», – отметил глава региона.

Досье

26 марта 1951 года – Алексей Булдаков родился в селе Макаровка Ключевского района Алтайского края. В семье было пятеро детей, мать воспитывала их одна.

1960 год – семья переехала в Павлодар. Там он окончил театральную студию при Павлодарском драматическом театре им. А. П. Чехова. Работал на Павлодарском тракторном заводе.

1982 – Булдаков снялся в своем первом фильме «Сквозь огонь».

1995 – снялся в фильме «Особенности национальной охоты», роль генерала Иволгина сделала из него звезду.

К 2017 году его фильмография насчитывала более 120 фильмов.