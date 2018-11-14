Готовы к зимовке: в столичном зоопарке установили инфракрасные лампы и обогреватели (ВИДЕО)

В столичном зоопарке подходят к концу работы по подготовке к зиме: в клетках установили системы вентиляции и освещения, а также выстлали полы соломой. Администрация зоопарка также готовит посетителям сюрприз: к установке готовятся специальные вольеры для рептилий.

Ежедневный рацион животных также будет увеличен и обогащён витаминами, чтобы звери смогли запастись жиром и выдержать морозы.

Питание в течение зимы обычно увеличивается на 10-15 %. Подготовка начинается ещё летом: мы собираем орехи, ягоды, замораживаем их, делаем компоты и другие запасы. В холодное время года мы стараемся давать животным больше обогащённой витаминами пищи, — рассказала администратор зоопарка Ольга Юзвак.

Некоторых животных на зиму переведут в клетки, специально оборудованные для холодного сезона. В них предусмотрена прозрачная крыша, которая позволяет проникать солнечным лучам, пишет tv8.md.

Медведи, волки, львы, тигры, снежный барс — они легче переносят холод. Что касается теплолюбивых птиц и обезьян, мы стараемся обеспечить их всеми необходимыми условиями для зимовки. Для пеликанов оборудована территория с местом для купания и инфракрасными лампами, – добавила сотрудница зоопарка.