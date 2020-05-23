Готовьте зонтики: последняя неделя мая ожидается дождливой

Готовьте зонтики: последняя неделя мая ожидается дождливой

Начиная с завтрашнего дня и в течение всей следующей недели в стране ожидаются дожди и ливни с грозами.

По прогнозам Государственной гидрометеорологической службы, в Единцах, Бричанах, Сороках и Глодянах в ближайшие семь дней пройдут дожди с грозами. Температуры, пишет jurnal.md, будут колебаться от 17 до 19 градусов тепла.

В южных районах ожидается облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Так, в Каушанах, Штефан-Водэ и Чимишлии термометры покажут от 18 до 23 °C.

В центральных районах местами также ожидаются ливни с грозами. Воздух прогреется до 21 °C.

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