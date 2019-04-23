Готовили “побег” из страны следователям под прикрытием: по делу о незаконной миграции арестовали ещё двух подозреваемых (ФОТО)

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Новая операция была проведена в рамках громкого дела о незаконной миграции, в организации которой были замешаны 4 преступные группировки, деятельность которых была раскрыта на прошлой неделе.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, 19 апреля был проведён очередной этап расследования, в результате которого было ликвидировано ещё одно криминальное формирование, занимавшееся незаконной миграцией в страны ЕС. Этот канал был управляем одной из 4-х ОПГ, которую ликвидировали на прошлой неделе.

В ходе операции были задержаны граждане Молдовы в возрасте от 28 до 36 лет, которые являлись организаторами миграционного канала. Они занимались незаконным вывозом иностранных граждан без документов, а в некоторых случаях с судимостью, в страны ЕС через Прут. За «услуги» им платили 2 250 долларов.

Подозреваемые были задержаны в приграничной зоне в момент подготовки очередного «побега» из страны. Только на этот раз их «клиентами» стали следователи под прикрытием. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли специальные устройства, приборы ночного видения, тепловизоры, рации, надувную лодку и т.д.

По запросу прокуроров на имена двух задержанных были выданы ордеры на 30-дневный арест. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы за организацию незаконной миграции.

Напомним, что на прошлой неделе правоохранители ликвидировали 4 преступные группировки, которые были связаны между собой общей схемой. Члены этих четырёх ОПГ не были знакомы друг с другом, но они сотрудничали через посредника – сотрудника МВД. Они обвиняются в незаконной миграции, отмывании денег, фальсификации документов, а также в шантаже как на территории Молдовы, так и за её пределами.