Готова ли Молдова к засухе?

Как аграриям устоять в схватке с жестокой стихией?

Каждый год погода преподносит очередной сюрприз. Этой весной впервые, наверное, за сто лет не было заморозков. Однако не обошлось без неожиданностей – Мы из зимы сразу перешли в лето.

Апрель выдался на редкость жарким. Средняя температура воздуха превысила норму на пять градусов. Горячие солнечные лучи быстро высушили верхний слой почвы, и аграриям пришлось сеять пропашные культуры в сухую землю. Угроза засухи нависла над республикой, но, слава богу, прошли дожди. И кто знает, каким вывертом природа озадачит нас в самый неожиданный момент… Специалисты предупреждают: изменение климата опасно не само по себе, оно чревато экстремальными проявлениями. Засуха – одно из них. По статистике среднегодовых показателей, это бедствие случается в нашем регионе каждый третий год, а то и чаще. Готов ли к нему аграрный сектор?

Золотые дожди

Начальник управления Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василий Шарбан, комментируя знойную погоду в апреле, заметил: единственный выход из испытания, которое грозит земледельцам республики, – орошение. Но оно не может применяться на больших площадях. Правда, госчиновник не сказал, что ирригация давно не по карману маленькой и бедной Молдове.

По данным агентства Apele Moldovei, нынче в стране поливаются всего 145 тыс. из 2,5 млн гектаров земель, отведённых под сельхозугодья. Капля в море. Но после 90-х годов в республике отсутствовал централизованный полив сельскохозяйственных угодий почти 20 лет! И только в 2010 году фонд «Вызовы тысячелетия» на американские деньги взялся за восстановление ирригации Молдовы. И в 2015 году страна получила 11 современных оросительных систем, которые государство передало частным водопользователям. Они объединились в ассоциации пользователей воды для орошения, в состав которых теперь входят около шести тысяч фермеров из разных районов республики. Теперь любой из них может питать свои наделы влагой, не боясь сюрпризов погоды. Но полив сельчане ведут на маленьких площадях. Секрет рачительности – финансовое положение фермерских семей.

– Пока это единственный шаг по спасению мелиорации республики, – поясняет начальник управления гидромелиорации, мониторинга и наблюдения агентства Apele Moldovei Виктор Чиботарь. – Будет ли следующий шаг – вопрос риторический. На восстановление ирригационного комплекса страны требуется более $3,5 млрд США. Но бюджет страны не может выдержать даже одну оросительную систему. Не один год Министерство сельского хозяйства ведёт переговоры с инвесторами, но воз, как говорится, и ныне там.

А положение с ирригацией у нас плачевное. Дождевальная техника, произведённая в 80-90-х годах, полностью изношена. Чтобы реанимировать оросительное хозяйство, необходимо оборудование, оставшееся с советских времён, заменить современной, более экономичной и маломощной системой орошения, где норму полива рассчитывает не оператор, а компьютер по специальной программе. Из 270 насосных станций, которые обслуживают ирригационные системы, в рабочем состоянии всего 60. Но и они сегодня не у дел – обладая большой мощностью (2500 киловатт), закачивают более тонны воды в секунду, что не сравнится с экономным капельным орошением. Многим аграриям этот «золотой дождь» при нынешних тарифах на воду не по карману. Широкозахватная дождевальная установка типа «Фрегат», которая орошала по 90-110 гектаров земель, в конфигурацию нынешних полей тоже уже не вписывается…

Аграрии уже осознали, что им нечего ждать милостей от государства и что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Используя различные программы финансирования, где водопотребителям даётся возможность внести денежный взнос в размере 15%, они разрабатывают проекты по реабилитации оросительных систем. В прошлом году с помощью Международного фонда развития сельского хозяйства (IFAD) фермерам удалось восстановить ещё пять оросительных систем. Близится к завершению разработка проекта по отводу земель в припрутских плавнях. А в Штефан-Водэ предприниматели с помощью другой программы собираются переоборудовать старые насосные станции в экономные оросительные сооружения…

Заветные семена

Конечно, в засуху, когда палит солнце и трескается земля, растение спасает только полив. А вот заставить его давать высокий урожай в условиях дефицита воды – над этим не одно десятилетие бьются учёные-аграрники.

Бельцкий НИИ полевых культур Selecţia не ведёт статистики, сколько местные учёные вывели засухоустойчивых сортов. За 74 года существования института его сотрудники создали

330 новых сортов и гибридов различных культур, устойчивых к вредителям и болезням. Более 60 из них – районированы. Засухоустойчивость – одно из главных требований среди тридцати других, которыми должен обладать новый сорт. Он не пройдёт районирование, если у него нет этой сопротивляемости к засухе. А у НИИ Selecţia более 60 сортов внесено в республиканский каталог районирования растений. Многие из них стали своеобразными стандартами экологической пластичности, с которыми сравниваются другие сорта.

Теперь Selecţia, располагая засухоустойчивыми сортами разных культур, не может ими обеспечить даже местных аграриев. Хотя раньше бельцкий институт (тогда научно-производственное объединение с двенадцатью хозяйствами) на 80% снабжал колхозы и совхозы республики семенами полевых культур. Семенами гибридного подсолнечника обеспечивал 40% площадей Советского Союза.

Проблема производства засухоустойчивого материала связана с тем, что осталось очень мало крупных хозяйств, которые могут этим заниматься. К тому же участки, засаженные кукурузой и подсолнечником, требуют так называемой пространственной изоляции. Она предусматривает расположение семенных делянок от посевов этой же культуры хотя бы на расстоянии полутора километров. Но хозяйствам при сильном дроблении площадей выделить такие поля очень сложно…

– Молдова – слишком маленькая страна. Только на производстве товарной сельскохозяйственной продукции разбогатеть не сможет, – убеждён доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент АНМ, заведующий лабораторией защиты растений Института полевых культур НИИ ПК Selecţia Михаил Вронских. – Но республика могла бы хорошо зарабатывать на производстве засухоустойчивых семян высокого качества. Поскольку разница между стоимостью семян и товарной продукции очень большая. И с каждым годом она только увеличивается. Нужно восстановить существовавшую ранее в республике материально-техническую базу производства семян. Однако это не под силу ни одной фирме, какой бы крутой она ни была, ни отдельному институту. Необходима государственная программа и политическая воля первых лиц страны.

Восторг Докучаева

Говорят, на отца русского почвоведения произвели неизгладимое впечатление почвы нашего края. Бессарабские земли – от Карпат до Чёрного моря – в миниатюре представляли разнообразие всех почвенных зон, кроме тундры, которыми располагала Российская империя. Научный интерес Василия Докучаева был так велик, что он трижды приезжал изучать наши почвы.

Через сто двадцать лет сотрудники НИИ почвоведения, агрохимии и защиты почвы им. Николая Димо решили выяснить, как изменился состав почвы, вызывавший такое восхищение Докучаева. Оказалось, роскошных плодородных почв давно нет. А представление о молдавской земле, в которую воткнёшь палочку – и она зацветёт, не что иное, как миф. Сила чернозёма угасла из-за неумелого и неадекватного хозяйствования человеком. И самая сильная деградация почв произошла за последние 25 лет…

По словам доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заведующего лабораторией НИИ почвоведения, агрохимии и защиты почвы им. Николая Димо Валериана Чербаря, в Молдове, кроме атмосферной засухи, появилась ещё и почвенная.

Годовой бюджет – на ветер

В советское время глубина пахотного слоя составляла 30-35 сантиметров. Теперь плодородный гумус глубже 20 сантиметров не обрабатывается. За почти 30 лет он сильно уплотнился и мешает корням растений проникать в почву. Глубина активного грунта, хорошо впитывающая влагу, уменьшилась до 12 сантиметров. Если долго не выпадают дожди, в верхнем слое наступает почвенная засуха. Даже когда в земле достаточно влаги…

– Почва – сложная система, – говорит В. Чербарь, – она «работает», если регулярно подпитывается органикой. Раньше в поля вносили по 6-7 тонн навоза, сейчас – килограммы, да и то на отдельных участках. Основной массив пашни не удобряется. Строго соблюдался севооборот, засевали люцерну, богатую минералами, углеводами и другими полезными веществами. Выращивали вику – после скашивания она оставляла в почве уйму азота. Как только на органику махнули рукой, баланс гумуса стал отрицательным. Благодатные почвы, которые восхищали Докучаева, находясь на голодном пайке, каждый год теряют 0,02% органического вещества.

Молдова – страна с аграрной экономикой. Благополучие её населения во многом зависит от здоровья почвы, в структуре которой чернозёмы занимают 70% от общей площади республики и 82% – от всех сельскохозяйственных земель. Между тем страна год за годом теряет самое большое своё богатство – плодородие недр.

По расчётам Института почвоведения и агрохимии им. Н. Димо, деградация почв сельскохозяйственных угодий наносит экономике страны ущерб в $300 млн в год, что практически равно годовому бюджету Молдовы. Если власти не обратят внимание на охрану почвенных ресурсов, не внесут в подзаконные акты коррективы, касающиеся поддержания плодородия гумуса, молдавские чернозёмы превратятся в серозёмы.

Зачем стране почвоведы?

Каждый год изменение климата бросает земледельцам новые вызовы. Почвы деградируют, а подготовкой кадров, которые будут решать эти проблемы, никто не занимается. Вот уже несколько лет как вузы страны прекратили обучение почвоведов.

Во многих странах, вопреки экономическим трудностям, существует орган, который координирует научную политику в сельском хозяйстве. Не только в таких крупных странах, как Россия, Украина, Казахстан, но и в самых бедных республиках бывшего Союза действуют Академии сельскохозяйственных наук. У нас же Министерство сельского хозяйства в процессе множества реорганизаций потеряло не только отдел науки, но и целые институты. В Молдове аграрная наука с её уникальными наработками в области садоводства, виноградарства, пищевых технологий, почвоведения, селекции полевых культур (всё это можно отнести к бесценному национальному достоянию страны) отправлена на свалку. А как иначе назвать эксперимент, который второе десятилетие правительственные чиновники проводят над НИИ садоводства, виноградарства и пищевых технологий, – отсутствие финансирования, разрушение материально-технической базы, отъём земель? То научные учреждения слили в мегаинститут, то все НИИ в результате масштабной правительственной реформы отдали под опеку Министерству просвещения, культуры и исследований. Может, каким-то министерствам новая пертурбация и помогла стать ближе к народу. Но как Минпросвет может руководить разработками в области сельского хозяйства – уму непостижимо.

ФАКТЫ

В 1994 году потери Молдовы от засухи составили около 1 млрд леев. В 2007 году – более $1 млрд. В 2011 году из-за отсутствия дождей впервые за последние 60 лет озимые культуры вошли в зиму, не сформировав всходов на 1/4 засеянных площадей. В 2012 году стихия нанесла ущерб в 7,5 млрд леев. В 2015 году потери составили 6 млрд леев.

КСТАТИ

Деньги с неба

Жители туманного Альбиона научились экономить с помощью дождевой воды. В стране, где осадки чуть ли не через день, в последние два десятилетия отмечается интерес к «небесной» воде.

Каждый год в Соединённом Королевстве устанавливается на четверть больше дождевых систем, чем в предыдущем. Как правило, основные потребители дождя – владельцы частных домов. Благодаря новым технологиям некоторые из них умудряются сберегать до 1000 фунтов в год, в зависимости от размера дома. Появились примеры и коммерческого использования небесной влаги. Например, молодёжный хостел Frog Firle в Суссексе благодаря запасам дождевой влаги снизил потребление водопроводной воды на 30 %.

И всё же не Англия, а Германия – лидер в Европе по освоению технологий использования дождевой воды. Уже в 90-х годах в этой стране работало несколько тысяч систем сбора осадков. Сегодня здесь насчитывается несколько миллионов жилых и коммерческих зданий, которые научились использовать такой подарок природы. Знаменитая пивоварня Neumarkter Lammsbrau приспособилась варить органическое пиво на дождевой воде. За своё ноу-хау она в 2012 году удостоилась европейской премии в области экологии EMAS Awards.

Популярность в Германии «небесной» влаги понятна. Высокие цены на водопроводную воду стимулируют жителей страны заниматься поиском альтернативных источников. А местные власти активно помогают им осваивать новые экотехнологии, выделяя на установку дождевых систем гранты до €1200.

СВОЯ КОЛЕЯ

Зелёный лекарь

Оказывается, некоторые растения могут служить зелёными удобрениями и заменять навоз. Одно их них – вика, или посевной горошек, бобовое растение, богатое азотом.

Пару лет назад Институт почвоведения и агрохимии имени Николая Димо провёл эксперимент. Осенью в почву, на глубине которой образовался плотный слой, посеяли вику. В мае, когда растение стало завязывать бобы, его скошенные стебли внесли в землю. В сентябре запахали посевной горошек. После вики на участке посадили озимую пшеницу. Урожай зерновых удивил исследователей.

С делянки, куда внесли зелёное удобрение один раз, собрали 6,2 тонны зерна с гектара при клейковине 26%. Там, где почву подкормили дважды, она дала 7 тонн зерна с гектара, а клейковина составила 28%. Стоит ли говорить, что плодородие земли значительно улучшилось?

МНЕНИЕ МЫРЗЕНКО

– Наша организация объединяет мелких и средних фермеров. По последним данным Национального бюро статистики, их в Молдове около 300 тысяч. Фермерские хозяйства среди агропредприятий республики составляют 95%.

Раз в два-три года в республике случается засуха. Потери мы несём большие. Все основные пахотные земли у нас заняты зерновыми пропашными культурами, а они очень чувствительны к засухе. Какие дополнительные расходы у фермера появляются из-за отсутствия дождей? Часто приходится орошать поля, что ведёт к увеличению расходов. Повышаются не только затраты. Мы теряем урожай всех сельскохозяйственных культур.

В экстремальных условиях государству следовало бы выделять фермерским хозяйствам субсидий больше, чем обычно. Мы постоянно обращаем внимание власти на эти проблемы, но ситуация год от года не меняется. Продукция молдавских фермеров даже в хорошие урожайные годы не может конкурировать с украинской, не то что с европейской.

У нас много говорится о том, что один из эффективных способов борьбы с засухой – производство семян, посадочного материала засухоустойчивых сортов. Но откуда им взяться при таком наплевательском отношении власти к аграрной науке? В условиях постоянных погодных аномалий, когда фермерам так нужна подсказка учёных, государство бросило на произвол судьбы республиканские научно-исследовательские институты с их фундаментальными разработками. Всё это говорит о полной безответственности государственных чиновников по отношению к нам, земледельцам-практикам, и к учёным-аграрникам, много сделавшим для продвижения молдавской сельскохозяйственной науки на передовые рубежи.

Я не питаю большого оптимизма относительно роста эффективности аграрного сектора. Прошло достаточно много лет с момента декларации независимости республики. Но ситуация в аграрном секторе продвигается только, к сожалению, в сторону ухудшения.

Василий Мырзенко, исполнительный директор Национальной федерации фермеров.

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА