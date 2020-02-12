Госуслуги столичной примарии будут оцифрованы

Госуслуги столичной примарии будут оцифрованы

Государственные услуги примарии Кишинёва будут оцифрованы. Соответствующий меморандум сегодня подписал генпримар Ион Чебан с Национальной ассоциацией ИТ-компаний по разработке системы оцифровки госуслуг.

– Оцифровка деятельности примарии повысит уровень взаимодействия жителей Кишинёва с местными властями и степень доступности граждан к услугам, а за счёт снижения человеческого фактора уменьшит коррупцию, – уточнил Чебан.

В свою очередь, председатель Национальной ассоциации ИT-компаний Вячеслав Кунев заявил, что приветствует подписание документа.

– Мы хотим помочь превратить Кишинёв в “умный город”. Мы рады, что местные органы власти впервые подписали такое соглашение с отечественными ИТ-компаниями, – отметил Кунев.

Концепция “умного города”, пишет moldpres.md, означает оцифровку услуг, предоставляемых властями гражданам, улучшение энергопотребления, а также улучшение определённых видов услуг посредством привлечения ИТ.

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