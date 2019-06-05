Госуниверситет Молдовы внесли в международный рейтинг лучших вузов

Госуниверситет Молдовы внесли в международный рейтинг лучших вузов

Молдавский государственный университет второй год подряд входит в международный рейтинг университетов “U-Multirank” (25 лучших университетов 2019 года). Данные содержат оценку 1 711 университетов.  

В прошлом году МолдГУ стал единственным высшим учебным заведением республики, включённым в престижный рейтинг “Top 25 U-Multirank”, пишет moldpres.md. С момента первой публикации в 2014 году проект “U-Multirank” удвоил количество вузов и расширил охват стран с 74 до 96, включив в рейтинг более 5 153 факультетов и более 12 500 учебных программ в 24 областях.

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