Государство выплатит бывшему заключённому 120 тысяч леев за плохие условия в тюрьме

Бывший заключённый подал в суд в связи с содержанием под стражей в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях.

Мужчина отсидел семь лет в тюрьме №13 в Кишинёве, а после этого потребовал у государства компенсацию морального ущерба, пишет unimedia.md. Окончательное решение, согласно которому государство обязано выплатить бывшему заключённому 120 тысяч леев, приняла Апелляционная палата Кишинева. Представители ассоциации Promo-LEX отметили, что данное решение суда является одним из немногих, которые привели к выплате компенсации за плохие условия содержания под стражей.

Ранее тюрьму №13 трижды посещали делегации Европейского комитета по предупреждению пыток и наказаний или бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения. В результате визитов правительству Молдовы были выдвинуты рекомендации, направленные на улучшение положения заключенных в тюрьме, но ситуация до сих пор так и не изменилась. Проблемами системы являются: переполненность пенитенциарных учреждений, плохое качество питания, отсутствие эффективного медицинского обслуживания.

Стоит отметить, что в настоящее время в пенитенциарном учреждении №13 содержится 1 100 человек, хотя вместимость пенитенциара – 500 человек.