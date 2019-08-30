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30 июня 1972 года в акватории Ягорлыкской заводи был создан Республиканский ихтиологический заказник «Гоянский залив», а 15 февраля 1988 года на базе заказника организован Государственный заповедник «Ягорлык».

Площадь заповедника 1044 га., доля водной поверхности составляет более 20%.

По статусу это научный заповедник, созданный в целях сохранения в естественном состоянии природного комплекса акватории и береговой зоны Ягорлыкской заводи, создания на этой площади благоприятных условий для воспроизводства редких и исчезающих видов животных и растений и изучения естественного хода природных процессов.

Всего за период с 1988 года на территории заповедника выявлено 1017 видов сосудистых растений, относящихся к 92 семействам и 411 родам.

На данный момент на территории заповедника «Ягорлык» выявлено 101 вид редких растений подлежащих государственной охране, из них 16 видов краснокнижных: это дрок четырехгранный, наголоватка лавандолистная, тонконог молдавский (эндемик левобережья Днестра), прострел крупный, несколько видов астрагалов и ковылей, дороникум венгерский, рябчик и др.