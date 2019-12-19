Государственный бюджет на 2020 год был принят парламентом в окончательном чтении

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Государственный бюджет на 2020 год был принят сегодня парламентом в окончательном чтении. «За» проголосовали 56 депутатов.

После представления проекта в первом чтении поступила 131 поправка, 63 из которых были приняты, но ко второму чтению общие показатели государственного бюджета остались неизменными. Таким образом, согласно проекту Закона о государственном бюджете на 2020 год, его доходы составят 44136,6 млн. леев, увеличившись на 8,6% по сравнению с 2019 годом за счет ожидаемого увеличения налогов и сборов, а НДС по-прежнему остается самым важным источником доходов бюджета.

Расходы государственного бюджета составят около 51 551,9 млн. леев, что на 11,3% больше, чем в 2019 году. Они обусловлены необходимостью финансового обеспечения приоритетных сфер в соответствии с национальной и отраслевой политикой, продолжения реформ и финансового обеспечения проектов и действий, предусмотренных соглашениями с партнерами по развитию.

Бюджет на 2020 год утвержден с дефицитом в размере около 7 415,3 млн. леев. Финансирование дефицита национального публичного бюджета в 2020 году будет осуществляться за счет внутренних и внешних источников.

Проект был разработан на основе прогноза развития экономики на 2020-2022 гг. и задач налогово-бюджетной и таможенной политики на следующий год, пишет moldpres.md.