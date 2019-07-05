Государственные секретари получат статус ответственных государственных служащих

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Статус генерального секретаря правительства, госсекретаря и главы Территориального бюро Государственной канцелярии изменен. Соответствующий законопроект был принят парламентом сегодня, в окончательном чтении. За проект проголосовали 59 депутатов.

Согласно новым изменениям, будет введена новая должность – генеральный секретарь министерства, которая заменит должность генерального госсекретаря. Таким образом, должность госсекретаря станет ответственной государственной должностью, на которую будут назначать по предложению министра, а число госсекретарей в министерстве будет определяться в зависимости от областей деятельности министерства. Госсекретарь будет работать в непосредственном подчинении министра, и будет отвечать за вверенную ему сферу деятельности.

Вместе с тем, должность генерального госсекретаря переименована в генерального секретаря министерства со статусом государственного служащего высшего звена, назначенного на должность по критериям профессионализма, в соответствии с законом «о государственной должности и статусе государственного служащего». Он обеспечит взаимодействие руководства министерства с государственными служащими, а также с внутренними подразделениями центрального аппарата министерства, пишет moldpres.md.