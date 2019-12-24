Государственная налоговая служба в преддверии зимних праздников активизирует информационную деятельность

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В преддверии зимних праздников, когда растёт спрос на различные товары и услуги, а вместе с тем и количество нарушений законодательства, Государственная налоговая служба (ГНС) проведёт информационную деятельность, направленную на соблюдение правил экономическими агентами.

Таким образом, в период с 24 по 30 декабря ГНС проведёт информационную кампанию в следующих областях:

оптовая продажа продуктов питания;

косметические и косметологические услуги;

услуги в сфере общественного питания (рестораны, кафе, бары);

продажа живых ёлок.

В связи с этим Государственная налоговая служба призывает всех налогоплательщиков, независимо от вида деятельности, работать на законных основаниях и добровольно соблюдать действующее законодательство. В то же время ГНС просит всех граждан не оставаться равнодушными и просить чек при покупке или получении вышеуказанных услуг.