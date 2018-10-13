Гостиница, табачный комбинат, базы отдыха на Украине, автовокзал: государство выставило на продажу ряд объектов (DOC)

Агентство публичной собственности объявило о проведении аукционов «с молотка» на фондовой бирже. На продажу выставлен ряд государственных объектов, среди которых табачный комбинат, стекольный завод, базы отдыха на Украине.

По данным пресс-службы Агентства публичной собственности, 31 октября запланирован аукцион «с молотка» на приватизацию 27 государственных объектов, среди которых 14 комплексов недвижимого имущества, 12 государственных предприятий и один недостроенный объект. На приватизацию выставлены 2 базы отдыха на Украине и одна в Вадул-луй-Водэ.

Начальная общая стоимость всех объектов, выставленных на продажу в рамках этого аукциона, составляет 58 891 500 леев.

В период с 12 октября по 15 ноября Агентством публичной собственности будут приниматься заявки на участие в инвестиционном конкурсе по приватизации 7 предприятий, среди которых кинотеатр «Patria» в Леова, кинотеатр «Prut» в Фалештах и 5 государственных предприятий.

Также с 12 октября по 12 декабря можно будет подать заявку на приватизацию 8 объектов недвижимости, включая 5 государственных предприятий и три акционерных общества. Среди них: фабрика «Barza Alba», кишиневский стекольный завод, кишиневский полиграфкомбинат, гостиница «Заря», санаторий в Трускавце, табачный комбинат Tutun-CTC и Северный автовокзал.

Начальная общая стоимость всех объектов, выставленных на продажу и для участия в инвестиционных проектах составляет 1 014 942 200 леев.

В период с 19 по 23 ноября на молдавской бирже ценных бумаг пройдет аукцион, на котором на продажу выставят 16 пакетов акций в государственных предприятиях, 14 из которых являются мажоритарными. Среди этих акционерных обществ есть 11 предприятий по обслуживанию дорог и доля государства в уставном капитале гостиницы «Chisinau».

Начальная общая стоимость всех объектов, выставленных на продажу в рамках этого аукциона, составляет 376 915 062 леев.

Таким образом, общая стоимость всех объектом, выставленных в рамках нового раунда приватизации государственного имущество составляет 1 450 748 762 леев.