Гостила у друзей: пропавшая в Бендерах женщина нашлась

0

Жительница Бендер была объявлена в розыск 1 марта. Она ушла из дома и не вернулась.

Найти без вести пропавшую бендерчанку помогли неравнодушные граждане. Они сообщили в милицию, где и когда видели женщину, похожую на разыскиваемую. Проверив полученную информацию, сотрудники уголовного розыска установили её местонахождение. Как выяснилось, всё это время разыскиваемая находилась в квартире своих знакомых в микрорайоне Ленинский, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Женщина вернулась домой. Розыск прекращён.