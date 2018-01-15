Госсекретарь минздрава: Мы не будем реагировать на петицию 98 молдавских мам

По словам Бориса Гылка, у министерства есть правительственный план, который необходимо реализовывать.

На прошлой неделе 98 молдавских мам отправили в правительство петицию, в которой рассказали о низком качестве медицинских услуг после произошедшего скандала в Центре матери и ребенка, сообщает unimedia.info.

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Борис Гылка выступил с комментарием по этому поводу:

– Министерство и правительство не будут действовать на основе петиций. У нас есть правительственный план, который необходимо реализовывать. Между тем, мы начнем консультации по созданию структуры, которая будет заниматься случаями злоупотребления служебным положением, – заявил чиновник.

Стоит отметить, что в петиции мамы рассказали о несвоевременном оказании медпомощи либо и вовсе об отказе от ее предоставления, о вымогательстве денег со стороны медперсонала за услуги, которые по закону должны предоставляться бесплатно. Приходилось им сталкиваться также с грубостью медперсонала и даже с неправильно поставленным диагнозом и как следствие ухудшением состояния вплоть до потери ребенка. Пойти на соответствующий шаг родительниц подтолкнул скандал вокруг родившей самостоятельно в туалете ЦМИР девушки.