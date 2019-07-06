Госсекретарь Борис Гылка подал заявление об отставке

0

Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Борис Гылка подал в отставку. Соответствующее сообщение было опубликовано вчера.

Я благодарен своим коллегам из министерства, а также из подведомственных учреждений, за командный дух, преданность делу и профессионализм. И впредь мы будем выступать против неправильных дел и людей, которые господствовали в системе. Я уверен, что уровень учреждений соответствует нужному, и все вопросы будут выяснены, – прокомментировал свой уход Гылка.

Заявление об отставке было подано после того, как на днях Борис Гылка выступил с рядом громких заявлений о нарушениях прежней власти, пишет moldpres.md.

Борис Гылка пришёл в систему в августе 2015 года на должность вице-министра в Министерстве труда, социальной защиты и семьи. До этого Борис Гылка был главным государственным советником в области здравоохранения и социального развития.