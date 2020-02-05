Господа, зачем столько лжи?!

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О том, как появляются дезинформация и слухи

В последнее время всё больше граждан убеждаются, мягко выражаясь, в неадекватности лидеров ACUM. Истеричность Майи Санду по вертикали стала передаваться и членам её партии.

Партия истериков…

А вы заметили, как стал истерить блок ACUM после ухода в оппозицию? Воют, ноют, бьют копытами. Каждый день выходят на брифинги, пишут тексты, делают «лайвы» в Фейсбуке. Основной посыл – всё плохо, а будет ещё хуже. Но чаще всего эти господа либо несут чушь, либо распространяют ложь. И им, о Боже, подпевает Шор.

Ещё в ноябре-декабре они кричали, что газа не будет, так как нет договора о транзите между РФ и Украиной – а договор есть и газ есть. Надрывались, что денег не будет, бюджет, дескать, пуст – опять чушь.

Рост доходов нацбюджета в 2019-м по сравнению с 2018 годом – на 4,9 млрд леев. Доля госдолга в ВВП упала на 1,9 – до 25,2%. Доля финансовой поддержки из-за рубежа (гранты) в 2019-м – всего 2,4% от суммы расходов нацбюджета.

Зарплаты не задерживают, с апреля их даже увеличат на 10%, а некоторым бюджетникам – до 60%. На новогодние праздники выплатили по 700 леев пенсионерам. Увеличили компенсацию на зимний период с 350 до 500 леев. Приняли закон об индексации пенсий дважды в год. Не говорю уже об инициативе, предусматривающей бесплатное питание школьников с 1 по 9 классы. Разве это плохо? Напомню, правительство Кику только два месяца как пришло к власти. Проблем очень много, но они будут решаться.

Истерили в декабре, что Додон отдал аэропорт «русским». Быстро выяснилось, что олигарх Андрей Гончаренко – уголовник, сбежал из РФ. И он

– человек Плахотнюка и Шора. Распространяли в Фейсбуке картинки, что медполис подорожал до 8000 леев. Оказалось, – очередная ложь. Цена у него прежняя – 4056 леев, а услуг по нему будет больше. Теперь анализируется возможность удешевления лекарств.

Заявляли, что РФ никогда не даст кредит в $300 млн! Мол, русские сами голодают. Опять облом! РФ даёт кредит. Контрольный выстрел: РФ открыла рынок для ещё 205 молдавских предприятий.

В ACUM потребовали отставки министра обороны Виктора Гайчука, утверждая, что он назвал бойцов Донбасса героями… в далёком 2016 году. Видимо, для ACUM героями могут быть только господа из ИГИЛ. Оказалось, акумовцы вырвали слова Гайчука из контекста. Об этом заявили академики АНМ Михай Чимпой и другие.

При принятии бюджета появилась статья, в которой говорилось, что президентуре могут начислить 500 тыс. леев. Это – по закону. По истечении мандата дают компенсации судьям, прокурорам, министрам, президентам и так далее. В ACUM завыли! Бедняги даже не знали, что президент отказался от этих денег. Затем появилась информация, что министры Санду получили компенсации в размере 400 тыс. леев. И взяли – не дрогнула рука! Вопрос: «Господа, вы здоровы на голову или как?»

Депутат Алайба превзошёл во лжи всех – стал открыто штамповать фейки, что ПСРМ проголосовала за налоговую амнистию, гражданство через инвестиции, заправки в зоне дьюти-фри, Кодекс об аудиовизуале. Кстати, за это голосовали либералы, ДПМ, ЕНП. Эти депутаты случайно не у вас в списках?

Заявили, что фото Плахотнюка нет на панно полиции. Фото появилось. И Шор, и Цуцу, и Плахотнюк – в розыске. Войку сделал это – не Нэстасе.

Несли чушь, что Додон изолирован, никто на Западе не хочет с ним общаться. Тут же появились фотографии Додона с президентом Франции Эммануэлем Макроном, вице-президентом США Майком Пенсом, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Израиле!

А 29 января состоялись встречи И. Додона с Генсеком Совета Европы, представителями ПАСЕ, Венецианской комиссии. Всем бы такую изоляцию.

Большинство граждан понимают, что за два месяца невозможно избавиться от беспредела, коррупции, бедности, которые укоренились в РМ за последние 10 лет. И вины правительства во многих бедах страны тоже нет, ведь проблемы копились годами. Но важна попытка повернуться лицом к людям, помочь им в решении реальных проблем.

За гранью добра и зла

В январе в социальных сетях появилась инфографика с именами молдавских депутатов из разных партий и размером их пенсии. Данный коллаж вызвал бурю негодования в интернете. Согласно картинке, у Воронина, Постойко, Хотиняну, Хреновой пенсии от 47 тыс. (в случае Хреновой) до 140 тыс. леев в месяц (у Воронина)!

Понятно, что пенсия не может быть в 10 раз выше самой зарплаты депутата. В такое может поверить разве что очень наивный гражданин. Но таких оказалось очень много. Одного не пойму: зачем под эту ложь упоминать имена людей, ушедших в мир иной (М. Постойко, В. Хотиняну)? Господа, всему есть предел, даже лжи! Но это уже за гранью добра и зла, честное слово.

Из этой же серии и другой пример сюрреализма. 30 января Д. Алайба торжественно заявил, что из-за ПСРМ пенсий не будет, так как некому будет платить налоги. Господин Алайба, если фирма «Уралис», зарегистрированная на имя ваших родителей и только за последние годы выигравшая у государства тендеров на сумму около 40 млн леев, будет исправно платить налоги, то с пенсиями всё будет хорошо.

Цены на газ и бензин

Особый вой подняли эти господа по поводу тарифов. Дескать, газ подорожает на 50 – 70% – не подорожал благодаря личным встречам президента в Москве с руководством «Газпрома» и В. Путиным.

Близкий к блоку ACUM эксперт Виктор Парликов (экс-глава НАРЭ) стал истерить по поводу того что Ион Кику специально не повышает цену на газ. Позже выяснилось, что это лично Санду обязалась перед МВФ ещё 3 сентября повысить цену! О необходимости повышения тарифов на газ и электроэнергию говорил и представитель МВФ в Молдове, но Майя Григорьевна таинственно молчала.

Очередную истерику эти гос-пода устроили по поводу роста цен на бензин, скромно промолчав, что 25 августа 2019 года, когда Майя Санду была премь-ером, цены также повышались. Мы не видели заявления, а главное – решительных действий Майи Григорьевны. Тогда они говорили, что у власти крайне скудные инструменты для влияния на цену, тем более на цену мировых рынков на ГСМ.

Однако 31 января 2020 года на АЗС Молдовы снизились розничные цены на топливо. Стои-мость бензина Ai-95 упала на 25 банов (1,3%) – с 19,02 до 18,77 лея за литр, дизельного топлива – на 25 банов (1,5%), с 16,95 до 16,7 лея за литр, а сжиженного газа – на 15 банов (1,4%), с 11,02 до 10,87 лея за литр.

Кстати, 2 февраля премьер-министр Ион Кику заявил, что НАРЭ вернут прерогативу устанавливать потолок цен на топливо в Молдове.

Миллиард Майи Санду…

19 декабря депутаты ACUM вышли на пресс-конференцию, требуя отмену Закона о миллиарде. А теперь давайте разберёмся по существу этого «предложения» от ACUM.

Майя Санду была минист-ром правительства Лянкэ, когда произошла кража миллиарда (24 – 26 ноября 2014 года). В отставку не ушла.

Она голосовала за преступное секретное решение правительства Габурича (№124) о выделении ещё 5,34 млрд леев банкам Шора (30 марта 2015 г.) из резервов Нацбанка.

Она была премьером в июне-ноябре 2019 года, но палец о палец не ударила для того, чтобы исправить ситуацию.

На самом деле Закон о миллиарде является обязательством, взятым Молдовой перед МВФ, и Санду об этом прекрасно знает. Однако когда 3 сентября 2019 го-

да она подписала соглашение с МВФ о выделении $46 млн, не сказала ни слова о том документе 2016 года и о миллиарде.

Если сегодня односторонне аннулировать данный закон, это приведёт к блокированию помощи и кредитов со стороны внешних партнёров. Фактически это будет означать финансовую блокаду Молдовы.

Почему Санду сегодня продвигает это? Потому что президент начал переговоры с МВФ, Нацбанком, правительством для поиска реального механизма возврата денег.

Решением могут стать: поиск международной компании, которая займётся возвратом украденных денег, и поиск компромисса с НБМ ввиду аннулирования тех 5%, которые платят граждане в пользу Нацбанка. Президент ищет решения, но необходим консенсус с МВФ и другими международными организациями, если мы хотим быть цивилизованным государством и надёжными партнёрами. И самое важное: после назначения нового генерального прокурора должны быть арестованы все причастные к краже миллиарда – и не только арестованы. У них должно быть конфисковано украденное! Другого пути нет и быть не может.

Шор вступает в игру

Некоторое время назад были созданы сайты на wordpress. Речь – о Moldova2wordpress, waflet.tech.blog, moldovafaramargini.home.blog.

Фальшивые новости со ссылкой на эти блоги наводнили Фейсбук и Одноклассники. Каждый день они выдавали ахинею о том, что президент развёлся, что увеличат налоги на животных, что запретят гастарбайтерам возвращаться домой, что Додон прекратит выплату пенсий гражданам, чьи дети работают за границей.

По данным портала scheme.md, эти сайты управляются некой Даниелой Балан, которая ранее работала в «управлении троллей» в ДПМ. В 2018 году спикер Андриан Канду наградил её дипломом парламента III степени! Сегодня с подачи Андриана Канду она переметнулась к Илану Шору, который спонсирует целую команду «специалистов» в фальшивых новостях. Задача очевидна – создать панику, дискредитировать правительство, поднять народ на протесты.

Кстати, после того как в СМИ появились разоблачения этих порталов, они тут же исчезли. Убеждён, скоро появятся снова, но уже под новыми адресами.

О командировках президента…

Одна из наиболее частых линий атак на президента – его заграничные поездки. Критики осознанно нагнетают обстановку, обвиняя главу государства в тратах на командировки. А ведь внешняя политика – это одна из базовых функций президента.

Так вот, расходы президента (командировки за три года) – 700 тыс. леев. Более того, 5,5 млн леев, которые были заложены на чартерные рейсы президента, вернули государству. Также президент отказался от выходного пособия в 500 тыс. леев. При этом государство в результате его визитов в 2017 году получило 3,38 млн леев – это сельхозтехника, прибывшая из Беларуси и направленная в районы. В 2018 году государство получило 210 млн леев. Только Т. Эрдоган дал на ремонт президентского дворца €9 млн. В 2019-м на беспошлинном экспорте жители Молдовы сэкономили 300 млн леев. То есть в результате этих командировок в страну было привлечено более половины миллиарда леев. Не говорю уже об амнистии нескольких десятков тысяч гастарбайтеров, открытии рынков для сотен молдавских производителей, скидки на газ, что позволило удержать цену на нынешнем уровне.

Для сравнения, Н. Тимофти потратил за время своего мандата на командировки 9,1 млн, а в 2005 – 2009 годах тогдашний президент Владимир Воронин – 15,2 млн леев. А что они принесли Молдове, кроме санкций и закрытия рынков?

Собаки лают – караван идёт

Большинство граждан понимают, что за два месяца невозможно избавиться от беспредела, коррупции, бедности, которые укоренились в РМ за последние 10 лет. И вины правительства во многих бедах страны тоже нет, ведь проблемы копились годами. Но важна попытка повернуться лицом к людям, помочь им в решении реальных проблем.

Вот почему все соцопросы показывают, что Игорь Додон – фаворит президентской гонки, что ему – самое высокое доверие граждан страны.

Опрос Фонда общественного мнения от 5 декабря показал, что доверие главе государства выразил 51% граждан, участвовавших в исследовании.

Опрос от 16 января 2020 года, проведённый Ассоциацией социологов и демографов РМ, показал, что 44% от числа определившихся с выбором избирателей проголосовали бы за И. Додона на должность президента. М. Санду далеко позади.

31 января Intelligent Data Company (IData) представила опрос экспертов. 75% респондентов, опрошенных этой компанией, считают, что у Игоря Додона самые высокие шансы победить на президентских выборах в этом году.

Спорить с экспертами мы не будем. Чему быть, того не миновать.

Богдан Цырдя, политолог