“Господа, вы всех за идиотов держите?”: политолог о блоке АКУМ

Авторский комментарий Богдана Цырди от первого лица.
Лидер ППДП Андрей Нэстасе явился народу с новой порцией ахинеи. Похоже, что этот бред писал не сам Нэстасе, а Майя Санду, а ей, в свою очередь, написал посол, чье имя нельзя произносить всуе.
Дескать, Игорь Додон имитирует переговоры, дабы скрыть уже созданный альянс с ДПМ! ПСРМ и ДПМ хотят досрочных, дабы совместить их с местными выборами.
И если это не так, то пусть ПСРМ проголосует за 7 инициатив блока АКУМ, даже несмотря на отсутствие парламентского большинства!
БРЕД БЛОКА АКУМ
1) Напомню, что ни один закон нельзя принять, если не сформировано руководство парламента: спикер, вице-спикеры, комиссии, бюро. Тогда зачем продвигать откровенную ерунду?
2) Более того, если альянс ДПМ-ПСРМ уже создан, зачем идти на досрочные выборы? На выборы идут, когда невозможно создать альянс!
3) Апогей маразма: АКУМ не хотят создавать большинства с ПСРМ, потому что социалисты с ДПМ, но требуют проголосовать за их законы!
4) Апогей двуличия: 21 февраля Майя Санду заставила всех кандидатов подписать отказ от альянса с ПСРМ (и ДПМ). Сегодня они не хотят альянса с ПСРМ (мол, мы обещали избирателям), требуя безоговорочно поддержать их!
Также у блока есть секретное соглашение об отказе от сотрудничества с пророссийскими НП, ПСРМ, о чем писал ранее Дмитрий Чубашенко.
Так кому вы лжете, господа?
Денонсируйте свои меморандум и соглашение, объявите о готовности создать парламентское большинство и правительство с ПСРМ, и лишь тогда мы вам поверим.
5) Если появится альянс АКУМ с ПСРМ, тогда реально может пострадать ДПМ! А кому это надо? Послу не надо. Майе Санду тоже. Она хочет быть президентом, и ей нужна поддержка ДПМ. Потому и подписали меморандум по просьбе ДПМ.
6) Но, чтобы убедиться, что ПСРМ точно не проголосует за весь пакет АКУМ, они предложили закон Магницкого, который предполагает санкции против российских чиновников и политиков!
7) Также они предлагают дать им генпрокурора, директора НАЦ, СИБ и т.д. АКУМ даже не скрывают своих целей: посадить всех своих оппонентов (а значит и представителей ПСРМ в том числе!)
И ПСРМ должна это поддержать??
Господа, вы в своем уме?
НЕАДЕКВАТНОСТЬ АКУМ
Срaзу после выборов гражданское общество ( Штефан Глигор, Алексей Тулбуре, Стелла Жантуан, Петру Негурэ) предложили АКУМ создать технический альянс с ПСРМ. АКУМ заявил, что ПСРМ никогда не пойдет на это, ведь они под Плахотнюком!
6 марта АКУМ получил нервный шок. Игорь Додон заявил, что приветствует переговоры ПСРМ – АКУМ. Блок промолчал.
11 марта ПСРМ пригласила блок АКУМ на переговоры о создании альянса. Не пришли.
26 марта президент Игорь Додон встретился с ПСРМ, ДПМ и с блоком АКУМ. Пришли, но даже не поздоровались. Выдвинули неадекватные требования о передачи им должности спикера, премьера, генпрокурора, НАЦ и всего правительства! И это имея всего 26 мандатов!
А ПСРМ с 35 мандатами должна обслуживать Майю Санду и голосовать за всю ахинею, которую предложат эти господа.
Господа, вы всех за идиотов держите, или как?