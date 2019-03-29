“Господа, вы всех за идиотов держите?”: политолог о блоке АКУМ

И если это не так, то пусть ПСРМ проголосует за 7 инициатив блока АКУМ, даже несмотря на отсутствие парламентского большинства!

БРЕД БЛОКА АКУМ

1) Напомню, что ни один закон нельзя принять, если не сформировано руководство парламента: спикер, вице-спикеры, комиссии, бюро. Тогда зачем продвигать откровенную ерунду?

2) Более того, если альянс ДПМ-ПСРМ уже создан, зачем идти на досрочные выборы? На выборы идут, когда невозможно создать альянс!

3) Апогей маразма: АКУМ не хотят создавать большинства с ПСРМ, потому что социалисты с ДПМ, но требуют проголосовать за их законы!

4) Апогей двуличия: 21 февраля Майя Санду заставила всех кандидатов подписать отказ от альянса с ПСРМ (и ДПМ). Сегодня они не хотят альянса с ПСРМ (мол, мы обещали избирателям), требуя безоговорочно поддержать их!

Также у блока есть секретное соглашение об отказе от сотрудничества с пророссийскими НП, ПСРМ, о чем писал ранее Дмитрий Чубашенко.

Так кому вы лжете, господа?

Денонсируйте свои меморандум и соглашение, объявите о готовности создать парламентское большинство и правительство с ПСРМ, и лишь тогда мы вам поверим.

5) Если появится альянс АКУМ с ПСРМ, тогда реально может пострадать ДПМ! А кому это надо? Послу не надо. Майе Санду тоже. Она хочет быть президентом, и ей нужна поддержка ДПМ. Потому и подписали меморандум по просьбе ДПМ.

6) Но, чтобы убедиться, что ПСРМ точно не проголосует за весь пакет АКУМ, они предложили закон Магницкого, который предполагает санкции против российских чиновников и политиков!

7) Также они предлагают дать им генпрокурора, директора НАЦ, СИБ и т.д. АКУМ даже не скрывают своих целей: посадить всех своих оппонентов (а значит и представителей ПСРМ в том числе!)

И ПСРМ должна это поддержать??

Господа, вы в своем уме?

НЕАДЕКВАТНОСТЬ АКУМ

Срaзу после выборов гражданское общество ( Штефан Глигор, Алексей Тулбуре, Стелла Жантуан, Петру Негурэ) предложили АКУМ создать технический альянс с ПСРМ. АКУМ заявил, что ПСРМ никогда не пойдет на это, ведь они под Плахотнюком!

6 марта АКУМ получил нервный шок. Игорь Додон заявил, что приветствует переговоры ПСРМ – АКУМ. Блок промолчал.

11 марта ПСРМ пригласила блок АКУМ на переговоры о создании альянса. Не пришли.

26 марта президент Игорь Додон встретился с ПСРМ, ДПМ и с блоком АКУМ. Пришли, но даже не поздоровались. Выдвинули неадекватные требования о передачи им должности спикера, премьера, генпрокурора, НАЦ и всего правительства! И это имея всего 26 мандатов!

А ПСРМ с 35 мандатами должна обслуживать Майю Санду и голосовать за всю ахинею, которую предложат эти господа.

Господа, вы всех за идиотов держите, или как?