Госпитализированы два врача, которые оказывали помощь отравившейся химикатами семье из Кантемира

Госпитализированы два врача, которые оказывали помощь отравившейся химикатами семье из Кантемира

По словам пресс-секретаря Национального центра догоспитальной медицинской помощи Дианы Бланару, два врача скорой помощи были госпитализированы в больницу Кантемира на следующий день после контакта с 5 пациентами, которые отравились химическим веществом.

Впоследствии медики были доставлены в столичную больницу Святой Троицы с симптомами отравления: рвотой и головокружением. По словам врачей больницы, состояние доставленных медиков и двух находящихся там женщин, матери и бабушки, является удовлетворительным, пишет protv.md.

Напомним, что инцидент произошел 30 октября в одном из населенных пунктов Кантемирского района. Семья из 5 человек была доставлена в столичную больницу после отравления пестицидами. Они отравились после того, как дедушка детей обработал инсектицидами комнату с зерном. В течение всей ночи жители дома вдыхали ядовитые вещества. Трое детей, девочки 4 и 11 лет и 8-летний мальчик, скончались в больнице.

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