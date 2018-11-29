Госпитализированный после пожара в Хынчештах юноша скончался на больничной койке

18-летний юноша, попавший в больницу в результате пожара в Мерешень, прошлой ночью скончался. Информацию подтвердила пресс-секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат.

Молодой человек стал третьей жертвой в нашумевшем деле о пожаре и двойном убийстве в Хынчештах.

Напомним, что в воскресенье его друзья, 15-летняя девочка и 17-летний парень, сгорели в собственном доме. На телах троих нашли следы от ударов тупым предметом, которым оказался топор. Полиция задержала подозреваемого, 23-летнего парня из соседнего села, который приходил в гости к погибшим.

Подозреваемый признал вину, заявив, что познакомился с жертвами через социальные сети. 24 ноября он отправился к ним в гости, где молодые люди распивали алкоголь. В результате ссоры подозреваемый ударил троих молодых людей топором и поджёг дом.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту убийства.