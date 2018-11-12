Госдолг Молдовы на конец 2019 года оценивается в 62,8 млрд леев

Объём государственного долга на 31 декабря 2019 года оценивается в 62,8 миллиарда леев. Цифра увеличится на 5,9 миллиардов леев по сравнению со значением, запланированным на конец текущего года.

Такие данные представлены в проекте Закона о государственном бюджете на будущий год, утверждённом правительством, передаёт ipn.md. Согласно полученным данным, внутренний государственный долг оценивается в 25,79 миллиарда леев, а внешний – в 36,97 миллиарда леев (эквивалент 2105,5 миллиона долларов США). Удельный вес государственного долга в ВВП на конец 2019 года не превысит 30% и будет на 0,3 процентных пункта больше значения, предусмотренного в бюджете на текущий год.

Что касается государственного долга, то в проекте Закона о бюджете на 2019 год указано, что сальдо внешних государственных гарантий составит к концу следующего года ноль леев, а сальдо внутренних государственных гарантий не превысит 1 миллиарда леев.