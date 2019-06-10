Госдеп США призывает соблюдать волю народа “без вмешательства”

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Госдепартамент США выступил с официальным заявлением по поводу политической ситуации в Молдове. Так, внешнеполитическое ведомство Соединенных Штатов Америки заявило, что выборы 24 февраля в Молдове были конкурентными и выражают волю народа, а потому политический класс должен уважать волеизъявление граждан.

В данной связи Госдепартамент США призывает все политические силы Молдовы проявить сдержанность и уважение к воле народа.

– Соединенные Штаты призывают все стороны в Молдове проявить сдержанность и договориться о пути продвижения вперед посредством политического диалога. Парламентские выборы 24 февраля были конкурентными, поддерживали основные права человека. Воля молдавского народа, выраженная на этих выборах, должна соблюдаться без вмешательства, – говорится в послании.