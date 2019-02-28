Госдеп США призвал без промедления начать формирование правительства в Молдове

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Соединенные Штаты Америки призвали политических лидеров Республики Молдова без промедления начать формирование правительства, которое будет отражать волю молдавских избирателей и служить народу путем борьбы с коррупцией, продвижения реформ и обеспечения демократического прогресса. Эта позиция была выражена в пресс-релизе Госдепартамента США в контексте парламентских выборов в Республике Молдова.

Как пишет moldpres.md, в официальном сообщении США поздравили народ Республики Молдова, Центральную избирательную комиссию и победителей парламентских выборов. В то же время, США приветствовали оценку ОБСЕ, согласно которой «парламентские выборы в Молдове были конкурентоспособными, и в целом соблюли основные права человека».

– Вместе с тем, мы разделяем озабоченность ОБСЕ в связи с обвинениями в подкупе избирателей и использовании административных ресурсов и требуем от властей Республики Молдова расследования этих случаев, – говорится в пресс-релизе.

Напомним, что 24 февраля в Молдове прошли очередные парламентские выборы. По их результатам в законодательный орган прошли ПСРМ, ДПМ, блок “Акум” и партия “Шор”.