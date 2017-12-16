Госбюджет Молдовы на 2018 год с огромным дефицитом приняли, несмотря на критику социалистов

Дефицит планируется покрывать за счет внешних кредитов и грантов.

Парламентское большинство проголосовало накануне, 15 декабря, за принятие во втором, финальном чтении проекта госбюджета Молдовы на 2018 год.

Доходов на следующий год запланировано на общую сумму 36 618,5 млн. леев, что на 8,4% больше по сравнению с текущим годом. В то же время, расходы государственного бюджета оцениваются в 41 332,4 млн. леев, увеличившись на 9,4% по сравнению с прогнозируемыми расходами на 2017 год. Дефицит государственного бюджета на 2018 год оценивается в 4 713,9 млн. леев.

Стоит отметить, что ранее депутаты от Партии социалистов жестко раскритиковали проект госбюджета. Эксперт Владимир Головатюк отмечал, что налоговая политика и бюджет не стимулируют налогово-бюджетными инструментами рост потребления, и не обеспечивают реальную поддержку населения и бизнеса.