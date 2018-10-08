Горы мусора и грязи: День вина в этом году прошёл с особым “размахом” (ФОТО)

Горы мусора и грязи: День вина в этом году прошёл с особым “размахом” (ФОТО)

Народные гулянья в центре города завершились в этом году весьма печально. Жители и гости столицы после двух дней празднования Национального дня вина оставили горы мусора и грязи.

В минувшие выходные в центре Кишинёва проходили мероприятия, связанные с Днём вина. Были организованы концерты, мастер-классы, танцы, а самое главное – на ПВНС можно было выпить и закусить. Всё бы ничего, да только жители и гости столицы в который раз оставили за собой горы мусора и грязи.

Город был в таком состоянии, будто прошёл настоящий дождь мусорный дождь. У арки, в парке, у собора были разбросаны одноразовая посуда, пакеты, коробки, бутылки. Пользователи сети отмечают, что фотографии отражают уровень культуры нашего народа.

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