Городскому автобусному парку не хватает водителей и контролёров

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Автобусный парк Кишинёва объявляет конкурс по трудоустройству для определённых категорий работников. Администрация парка ищет водителей, обладающих правами категории D и E, а также автослесарей и контролёров.

В компании есть вакантные места для 45 водителей и 60 контролёров. Сотрудникам предлагают комфортные условия труда, постоянное обучение, работу в дружном коллективе и мотивирующее вознаграждение в зависимости от количества отработанных часов. Средняя зарплата водителя автобуса составляет 8 000 леев, а контролёра – 5 500 леев.

В настоящее время МП “Городской автобусный парк” насчитывает 156 контролёров и 180 водителей.

Для получения дополнительной информации гражданам, заинтересованным в трудоустройстве, просьба звонить по номеру: (022) 83-73-15.