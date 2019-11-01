Городские власти проверят состояние коллекторов дождевой воды

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В примэрии Кишинёва сообщили о том, что будут проверены все коллекторы дождевой воды на территории города. Мероприятия проводятся с целью выявления физических и юридических лиц, которые сбрасывают сточные воды в реку Бык и, соответственно, способствуют загрязнению водоёма.

Соответствующее распоряжение было подписано исполняющим обязанности генерального примара Кишинёва Адрианом Талмачом. Согласно документу, в состав комиссии вошли руководители муниципальных профильных подразделений: ЖКХ, Главного управления общественного транспорта и путей сообщения, “Exdrupo”, “Apa-Canal Chisinau”, а также представители столичной Инспекции по охране окружающей среды.

В течение 30 дней будут проведены проверки всех коллекторов и труб, по которым вода сбрасывается в реку Бык. Комиссия представит отчёт о результатах проверки до 16 декабря текущего года.