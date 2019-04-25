Город станет лучше! Проекты ПСРМ по реабилитации Кишинева продолжаются

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Сегодня, совместно с Управлением транспорта и профильным предприятием “Еxdrupo”, фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева согласовала начало работ по программам фракции ПСРМ по реабилитации дворов, дорог и тротуаров. Об этом на своей странице в соцсети сообщил советник ПСРМ Виталий Мукан.

– Город станет лучше! – выразил уверенность он.

Стоит отметить, что по всему Кишиневу устанавливаются детские и спортивные площадки, скамейки, беседки, восстанавливается дорожное покрытие и освещение. Все это – инициативы фракции ПСРМ в МСК.