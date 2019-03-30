Город станет чище: в столице проводится весенняя уборка (ФОТО)

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В период с 25 по 29 марта муниципальные службы провели работы по уборке улиц, подземных переходов, дворов жилых домов, парков и скверов, кладбищенских территорий. По данным мэрии, проводились работы по вырубке старых насаждений и вывозу мусора.

В течение недели были расчищены 22 улицы, 407 дворов жилых домов, 45 га зеленых насаждений и 154 га кладбищенских территорий. В результате было вывезено 602 грузовика с мусором.

За отчётный период сотрудники “Exdrupo” произвели работы по уборке на 22 улицах в историческом районе города, а также в секторах. Также были проведены работы по очистке 4 подземных переходов. В “генеральной” уборке было задействовано 370 рабочих и 23 единицы техники.

Весенняя кампания по уборке территорий будет продолжаться до 26 апреля.