Горячее дыхание Земли

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Михаил Краснопёров – о глобальных изменениях на планете и о «климате» в Молдове

Во время Всемирного экономического форума в Давосе, прошедшего 21–24 января, одним из главных обсуждаемых вопросов было изменение климата на планете Земля и защита её биоразнообразия. Известная молодая экоактивистка Грета Тунберг в своей речи с тревогой обратилась к мировым лидерам: «Мир, если вы не заметили, в настоящий момент в огне».

Пожары, наводнения, землетрясения, аномальная погода… О том, что происходит на планете Земля и на её полюсах, о геополитической битве за ресурсы Арктики, о том, какую погоду ждать в Молдове, в эксклюзивном интервью «АиФ в Молдове» на одном из сайд-ивентов в Давосе рассказал исследователь-полярник, бывший сотрудник Всемирной метеорологической организации при ООН Михаил Краснопёров.

Льды Антарктики

– Вы 20 лет работали океанологом в «столице» Арктики – Санкт-Петербурге в Арктическом и антарктическом НИИ, 20 лет – во Всемирной метеорологической организации при ООН в Женеве. Сегодня вы исполнительный директор Швейцарского полярного фонда и продолжаете организовывать и участвовать в экспедициях в Арктику и Антарктику. Расскажите, что там происходит. Как вы считаете, глобальное потепление – это дело рук людей или естественный планетарный цикл?

– От термина «глобальное потепление» научное сообщество уже давным-давно отказалось. Сейчас это называют глобальным изменением климата. Почему? Потому что в Арктике льды тают, а в Антарктике – нарастают. В навигациях последних лет в Балтийском море была тяжёлая ледовая обстановка, а в Арктике – наоборот.

Я считаю, что глобальное изменение климата – это природный цикл планеты. Чтобы говорить о глобальном потеплении, нужен продолжительный исторический ряд наблюдений. Мы проводим наблюдения природных параметров в течение последних 100 – 150 лет. Нужно исследовать более длительный цикл, чтобы можно было сделать чёткие выводы.

– Экологи бьют тревогу: из-за таяния льдов в Арктике существует опасность исчезновения белых медведей.

– Правильно бьют тревогу. Животному миру нужно помочь выжить. Сегодня в ситуации с белыми медведями мы близки к катастрофе. Ледовый покров сокращается, медведям нечем питаться. Они уходят на берег в арктические поселения, роются там в помойках. Это опасно и для медведей, и для людей. С пингвинами в Антарктиде пока всё в относительном порядке. В целом результаты деятельности человека чудовищны. В 2018 году в Антарктиде во время экспедиции мы обнаружили в выловленной нами рыбе молекулы пластика. Они уже и там. Выбрасываемые нами бутылки, возвращаются к нам в организм. И речь идёт не только о выбросах. Технологический прогресс ведёт к уничтожению самого человечества. Выбросы в атмосферу, отходы… Сегодня мы дышим не тем воздухом, живём в другом мире, в котором люди уже не смотрят на небо, деревья, а только в свои телефоны.

Глобальное изменение климата – это природный цикл планеты. Чтобы говорить о глобальном потеплении, нужен продолжительный исторический ряд наблюдений. Мы проводим наблюдения природных параметров в течение последних 100 – 150 лет. Нужно исследовать более длительный цикл, чтобы можно было сделать чёткие выводы.

Арктика притяжения

– Ведущие мировые державы – Китай, Россия, США и северные страны – стали активно бороться за Арктику. Будучи консультантом известного полярного исследователя – миллиардера-мецената Фредерика Паулсена – вы вместе провели арктическую экспедицию, установив российский флаг на Северном полюсе. Какова была её цель?

– Во времена Советского Союза в изучение этих областей были вложены громадные средства, над этим работали учёные, созданы флот, авиация. Я работал в Арктике и Антарктике, когда они ещё исследовались. Была романтика, много неожиданностей. Тогда страны, входящие в Арктический совет (помимо России, это США, Канада, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия), не очень этим интересовались. Они считали, что лёд там навечно. Но когда обнаружилась тенденция его таяния и снизилась прочность ледового покрова, тут все начали соображать – появилась возможность добычи полезных ископаемых. Сейчас в Арктике ведётся усиленная добыча минеральных ресурсов, что очень настораживает, так как вполне возможны техногенные катастрофы в этом регионе.

С точки зрения политики, конечно, в своё время Арктику разделили на соответствующие сектора и границы, но они были условными. За Советским Союзом (а теперь Россией) оставалась на западе территория от Кольского полуострова до Северного полюса, а на востоке – граница от Берингова пролива до полюса. Тогда это никому особо не было интересно, и практически только советские исследования проводились в этих широтах.

Мы в 2007 году совершили нашу неимоверно сложную высокоширотную морскую экспедицию на Северный полюс не по политическим мотивам, а с научно-исследовательскими целями. Да, обывателю, и не только российскому, это о чём-то говорило – что русские Арктику не потеряли, образно говоря, являясь до сих пор там хозяевами. Таких средств, мощностей и специалистов, которые есть в России в этой области, пока нет нигде. До сих пор только у России есть атомные ледоколы. Но даже с самым продвинутым оборудованием и техникой в Арктике и в полярных регионах довольно опасно. Наш глубоководный обитаемый аппарат «Мир», на котором группа исследователей и Фредерик Паулсен устанавливали российский флаг на дне Северного моря на глубине 4300 метров в географической точке Северного полюса, «потерял» путь назад. Из-за дрейфующих льдов майна сузилась, и они не могли найти выход на поверхность среди вечных льдов. Сработала русская смекалка: находясь наверху, мы спустили под воду фонарь «летучая мышь» и, увидев свет, «Мир» смог всплыть.

ДОСЬЕ

Михаил Краснопёров родился в 1940 году. Окончил Арктический факультет Ленинградского высшего инженерного морского училища им. Адмирала С. О. Макарова. Работал в секретариате Всемирной метеорологической организации в Женеве, Почётный полярник. В настоящее время руководит проектами в Почётном консульстве России в Лозанне и является исполнительным директором Швейцарского полярного фонда, учреждённого Фредериком Паулсеном – шведским учёным, бизнесменом и меценатом.

Рука Америки

– Два года назад с помощью Фредерика Паулсена был открыт Швейцарский полярный институт в рамках Федеральной политехнической школы в Лозанне (EPFL). Насколько мне известно, готовилась беспрецедентная научно-исследовательская экспедиция вокруг Гренландии. Это было до того, как Трамп хотел купить остров у Дании?

– Да, в прошлом году мы планировали провести необычную экспедицию вокруг Гренландии. Этого никто никогда не делал, потому что северная часть острова покрыта очень тяжёлыми льдами – до 3 тыс. метров и больше. Этот лёд могут преодолеть лишь атомные ледоколы, которые были и есть только у России. Два года готовилась экспедиция, и мы ждали только подтверждения от датского правительства. Но буквально перед самым стартом, когда уже были затрачены колоссальные средства, силы и время, датчане нам отказали. Из неофициальной информации, появившейся в СМИ, выяснилось, что датчанам запретили дать нам разрешение американцы, которые активно стали бороться за Арктику. В полученном нами официальном ответе говорилось, что атомный ледокол и научно-исследовательское судно принадлежат не Швейцарии, которая организует экспедицию, а Военно-морскому флоту России, хотя это не так. Дело в том, что экспедиция в Гренландию была организована и профинансирована швейцарским миллиардером и учёным шведского происхождения Фредериком Паулсеном, но команда у него – международная, в которую входит и много русских специалистов.

По законам олигарха

– Раз мы коснулись геополитики, а Молдова – один из её эпицентров, расскажите, бывали ли вы в нашей стране, и, если да, какой вы её увидели?

– Я с Фредериком Паулсеном был в Молдове в 2014 году. Ситуация в стране на тот момент была непростая. Нас пригласил на обед один из молдавских олигархов, который рассказал, как он строит свой бизнес в республике. Фредерик Паулсен тогда возразил, что это же незаконно и так делать нельзя. На что ваш бизнесмен ответил: «Я закон никогда не нарушаю. Беру определённую сумму денег, иду в парламент и прошу принять закон по такому-то вопросу». Нас это потрясло. После этого мы побывали на Украине, там было то же самое. Удивило, что об этом говорят открыто.

– Политический климат последних лет в Молдове вы почувствовали очень точно. А какую погоду, по вашему мнению, стоит нам ждать в ближайшие десятилетия?

– Мне трудно ответить, останутся ли в будущем такие же чёткие сезоны в Молдове. Моё личное мнение – есть тенденции к потеплению. Чтобы с наибольшей точностью определить, как это скажется на сельском хозяйстве и экономике Республики Молдова в целом, нужно хорошо изучить и лучше узнать вашу республику.

Екатерина Кожухарь, Давос