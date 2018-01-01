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Горячая ночь в Молдове: пожарным пришлось отправиться на 18 вызовов

Горячая ночь в Молдове: пожарным пришлось отправиться на 18 вызовов

Согласно данным Генерального инспектората экстренных ситуаций МВД, в течение последних 24 часов спасатели и пожарные отправились на 18 вызовов граждан. 

Так, вчера утром спасателей попросили вскрыть жилье человека на улице Индепенденцей в городе Бричень, который, предположительно, нуждался в помощи. Открыв дверь, пожарные обнаружили лежавшего на полу 73-летнего хозяина квартиры. Его передали медицинским работникам, жизнь мужчины вне опасности. Аналогичные случаи зарегистрированы в Бельцах, Леова и Гагаузии. В то же время сотрудники инспектората были задействованы в тушении трех пожаров, которые обошлись без материального ущерба.

Для обеспечения безопасности граждан в новогоднюю ночь были задействованы более 300 спасателей и пожарных и 80 единиц техники. Представители инспектората отправлялись на вызовы, а также следили за соблюдением правил противопожарной безопасности.

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