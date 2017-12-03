Горец. Жизнь и любовь Ивана Баграмяна

2 декабря 1897 года родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Иван Баграмян.

В 1987 году, когда запылал конфликт в Карабахе, жителям исконно армянского села пришлось оставить родину. Более 300 семей перебрались в Армению, в село Зорокан.

Старый конфликт армян и азербайджанцев, казалось бы, погашенный навсегда, при Горбачеве запылал с новой силой. И впервые жителям Чардахлы пришлось отступить.

Это селение действительно было уникальным. Возможно, второго такого нет на земле. В 1941 году на Великую Отечественную войну ушли 1250 его жителей. Каждый второй из них был награжден орденами и медалями, каждый пятый занял высокие командные должности. Семь Героев Советского Союза, 12 генералов, два маршала дало Советскому Союзу это горное селение.

Ованес — Иван

2 декабря 1897 года в семье Хачатура и Мариам Баграмян родился мальчик, которого назвали Ованесом. Известным Ованес Хачатурович станет под «русифицированным именем» — Иван Христофорович.

Ованес окончил церковно-приходскую школу, затем двухклассное железнодорожное училище, а затем, как писал сам Баграмян, «при большом материальном напряжении для родителей», Тифлисское железнодорожное техническое училище.

Железнодорожником был отец Ованеса, и он после училища тоже стал работать на железной дороге. Но уже полыхала Первая мировая война, и в 1915 году Баграмян добровольцем поступил на службу в армию.

Службу начал в запасном пехотном батальоне, затем продолжил её во 2-м пограничном пехотном полку и до января 1917 служил в Кавказском запасном кавалерийском полку. Перспективного солдата отправили в школу прапорщиков, которую он окончил уже после Февральской революции.

Самый надежный друг

Сначала Баграмян примкнул к армянским националистам, в рядах созданной ими армии сражался с турками. Затем, будучи командиром эскадрона, участвовал в восстании против националистического правительства, и вступил в ряды Красной Армии.

После окончания Гражданской войны его направили на курсы усовершенствования комсостава, после которых он был назначен командиром Ленинаканского кавалерийского полка.

В 1924 году Баграмян был направлен на учебу в Высшую кавалерийскую школу. Учился он вместе с Георгием Жуковым. Их дружба продлится до самой смерти Георгия Константиновича. Уже немолодой Баграмян приедет на похороны Жукова с недолеченным воспалением легких, и получит серьезное осложнение. Но не проводить друга в последний путь маршал не мог.

В начале 1930-х Иван Баграмян закончил Военную академию имени Фрунзе, после чего был назначен начальником штаба 5-й кавалерийской дивизии. Потом Академия Генерального штаба, в первый набор слушателей которой попал Баграмян.

Сидячая забастовка у Спасской башни

Но в период репрессий его карьера могла завершиться. Вспомнили историю связей с армянскими националистами, уволили из армии. Полгода судьба полковника Баграмяна висела на волоске. Чтобы прокормить семью, он работал чертежником.

Пытаясь доказать несправедливость обвинений, Баграмян рвался на прием к Ворошилову, но получал отказ. В конце концов, от отчаяния, он уселся на землю у Спасской башни, сказав, что не уйдет, пока не встретится с Ворошиловым.

И он все-таки добился своего — «первый маршал» принял Баграмяна, выслушал и восстановил в армии.

До 1940 года Баграмян был преподавателем в военной академии. Сам он рвался к практической работе, но долго не получал одобрения. Помог Жуков, который добился перевода Баграмяна на должность начальника оперативного отдела штаба 12-й армии Киевского особого военного округа. Это не было «блатом», просто Жуков лучше других знал истинные возможности своего друга.

Под Киевом Баграмян спас 20 тысяч человек

Войну Баграмян начал на Юго-Западном фронте, став начальником оперативного отдела штаба.

На долю Баграмяна, в 1941 году выпали испытания, которые не часто выпадают штабному работнику. После поражения советских войск под Киевом не только армия, но и все командование фронтом оказалось в окружении.

Баграмяну поручили вывод передового отряда штабной колонны. Считалось, что он идет на верную смерть, поскольку именно у первой группы было больше всего шансов нарваться на немцев.

Но генерал искусно обошел все немецкие заслоны. К нему присоединялись разрозненные части, и в итоге Баграмян вывел из окружения группировку в 20 тысяч человек. Весь остальной командный состав Юго-Западного фронта погиб или попал в плен.

От расстрела спасло вмешательство Жукова

За отличное руководство войсками в период битвы за Москву Ивану Баграмяну было присвоено звание генерал-лейтенанта. Но в 1942 году он оказался на волосок от трибунала и расстрела.

Как начальник штаба Юго-Западного направления, Баграмян готовил Харьковскую наступательную операцию, завершившуюся полным провалом. Потери Красной Армии составили 277 тысяч человек, из них 171 тысяча — безвозвратно.

Главным виновником катастрофы Сталин определил не командующего фронтом Тимошенко, не члена Военного совета Хрущева, а Баграмяна: «Благодаря своему легкомыслию не только проиграл наполовину выигранную Харьковскую операцию, но успел ещё отдать противнику 18-20 дивизий».Иван Христофорович понимал — это конец. Он написал письмо родным, в котором попрощался с ними. Но тут вмешался набравший силу Жуков, заявив, что часть вины лежит на Ставке и на Генштабе. Сталин прислушался, и наказание Баграмяну значительно смягчили: «Тов. Баграмян назначается начальником штаба 28-й армии. Если тов. Баграмян покажет себя с хорошей стороны в качестве начальника штаба армии, то я поставлю вопрос о том, чтобы дать ему потом возможность двигаться дальше».

Герой Советского Союза

Сменив еще несколько должностей, Баграмян принял у ушедшего на повышение Константина Рокоссовского 16-ю армию. Под командованием Баграмяна армия в августе 1942 года отразила удар группировки противника и в феврале—марте 1943 года провела Жиздринскую наступательную операцию, прорвав глубоко эшелонированную оборону севернее Жиздры. 16 апреля 1943 года за успешные боевые действия, за мужество и героизм, за высокую организованность и дисциплину личного состава 16-я армия была удостоена звания гвардейской и переименована в 11-ю гвардейскую армию. Сам командующий был награждён орденом Кутузова I степени.

Затем была успешная Орловская операция, за которую командарм Баграмян был произведен в генерал-полковники и награжден орденом Суворова I степени.

В ноябре 1943 года Баграмян, ставший генералом армии, был назначен командующим 1-м Прибалтийским фронтом. В этой должности он участвовал в реализации знаменитой Белорусской стратегической наступательной операции, более известной как «Багратион». Войска Баграмяна освободили Витебск и Оршу, значительную часть территории Латвии и Литвы, вышли к Рижскому заливу, изолировав немецкую группу армий «Север» в Прибалтике.

За операцию «Багратион» Ивану Баграмяну было присвоено звание Героя Советского Союза.

«Наше дело было воевать, а ваше — оценивать»

После упразднения 1-го Прибалтийского фронта он в качестве командующего Земландской оперативной группы войск готовил штурм города-крепости Кенигсберг. Самой операцией командовал Александр Василевский, но Баграмян всегда гордился своим вкладом в быстрое взятие крепости, считавшейся неприступной. За взятие Кенигсберга он был награжден вторым орденом Суворова I степени.

На Параде Победы Иван Баграмян возглавил сводный полк 1-го Прибалтийского фронта. На приеме Победы к нему подошел Сталин, произнес тост и сказал: «Все — маршалы. И только двое — Баграмян и Ерёменко — генералы армии».

«Наше дело было воевать, а ваше — оценивать, товарищ Сталин», — довольно смело ответил Баграмян, но вождь к словам придираться не стал.

Маршалом он все-таки будет, спустя десять лет, уже после смерти Сталина. А до этого было еще расследование по подозрению в присвоении трофейного имущества, которое показало, что Баграмян не то, что дорогих картин и гарнитуров, а чайной ложки себе не взял. «У нас только товарищ Баграмян кристально чист», — усмехнулся Сталин, получив соответствующий доклад от следователей.

Говорите по-русски

После войны он долго командовал Прибалтийским военным округом. Обстановка в Латвийской ССР была тогда непростой, но Баграмян всегда находил выход из сложных ситуаций. Порой самых неожиданных. На первом заседании Верховного Совета Латвийской ССР председательствующий заговорил по-латышски, и все последующие ораторы тоже стали выступать на латышском. Баграмян, избранный депутатом Верховного Совета, оказался в неловкой ситуации — языком он практически не владел. Тогда он попросил слова для выступления, и начал свою речь… на армянском. Намек был понят — в дальнейшем заседания Верховного Совета, в котором были представлены разные национальности, проходили на русском языке.

Со второй половины 1950-х маршал Баграмян занимал пост заместителя министра обороны СССР. В этой должности он руководил разработкой операции «Анадырь» — плана по переброске советских ракет на Кубу.

В 1970-х годах за Баграмяном закрепилось прозвище «пионерско-комсомольский маршал». Он долгое время руководил военно-патриотической игрой «Зарница» и «Вахтой памяти», возглавлял Центральный штаб похода комсомольцев по местам революционной, боевой и трудовой славы.

Однолюб

Баграмяну было 20, когда он без памяти влюбился в девушку по имени Тамара. Но к тому времени Тамара уже была помолвлена с другим, и изменить это было нельзя.

Все решила сама судьба — муж Тамары вскоре погиб. Молодая женщина была беременна, но это не остановило Ивана, который, не обращая внимания на пересуды, женился на ней. Родившегося мальчика, которого назвали Мовсесом, Баграмян воспитал как родного сына. А вскоре у них с Тамарой родилась и дочь, которую назвали Маргаритой.