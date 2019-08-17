Горе-отец оставил детей в приграничной зоне и поехал в Румынию парковать машину

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Пограничная полиция сообщает, что это не единичный случай, когда в приграничной зоне находят несовершеннолетних, оставленных без присмотра родителей. В связи с этим правоохранительные органы бьют тревогу, чтобы в дальнейшем не допускались подобные ситуации.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, 11-летнюю девочку и её 3-летнего брата заметили вблизи контрольно-пропускного пункта «Скулень». На улице уже было темно, когда патрульные Пограничной полиции увидели идущих по обочине дороги детей. Они находились всего в 10-и метрах от линии контроля КПП.

Во время беседы с детьми пограничники узнали, что они живут в селе Ворничень Страшенского района. Их отец, водитель грузовика, отправился в Румынию, чтобы оставить там транспортное средство, после чего он должен был вернуться и забрать детей.

Полицейские отвели несовершеннолетних в офис сектора Пограничной полиции «Скулень», где их накормили и напоили. Об инциденте сообщили в Инспекторат полиции Страшен. Горе-отец приехал в офис за детьми лишь спустя 2 часа. Его призвали не оставлять детей без присмотра, иначе он может быть лишён родительских прав.

По факту ненадлежащего выполнения родительских обязанностей проводится проверка.