Горе-кулинар устроил пожар в квартире (ФОТО)

Горе-кулинар устроил пожар в квартире (ФОТО)

В ходе проверки лиц, состоящих на учёте, правоохранители наведались к 60-летнему рыбничанину. Соседи стали жаловаться, что у него часто собираются шумные компании.

В подъезде ощущался запах гари. Хозяин квартиры не открывал. Правоохранители стали стучать в дверь, заподозрив неладное. Через несколько минут в дверном проёме всё-таки показался пожилой гражданин. От него разило алкоголем, а из помещения повалил дым. Сотрудники милиции сразу же отреагировали на ситуацию и устранили её причину, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось позже, горожанин начал жарить котлеты, но под действием спиртного забыл про них и уснул. То, что осталось, милиционеры сняли с плиты, помещение проветрили. Госпитализация, как и помощь пожарных, горе-кулинару не понадобилась. Пришла в негодность кухонная утварь: сковорода и чайник.

Правоохранители провели профилактическую беседу с мужчиной.

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