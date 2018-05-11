Головатюк: Всё, что выдвигает премьер в качестве заслуг своего кабинета, – это за счет долга, возвращать который будут наши дети

Депутат Партии социалистов подверг жесткой критике с трибуны парламента деятельность правительства под руководством Павла Филипа.

Ниже приводим текст выступления Владимира Головатюка на заседании законодательного органа без сокращений.

Господин председатель! Уважаемые коллеги!

Я долго думал, чему посвятить свое выступление. Но учитывая, что экономика всему голова, решил сосредоточиться на экономических вопросах и даже более конкретно – на экономическом росте. Тем более, что буквально в 3 абзаце Доклада Правительства четко и однозначно заявлено: в 2017 году Правительство сосредоточило свои усилия на достижение главной цели – развитие экономики, что и привело к росту ВВП на 4,5%.

Давайте с этого и начнем и по рассуждаем. ЧТО СТОИТ ЗА ЭТИМ РОСТОМ? ЧТО ОН ДАЛ СТРАНЕ? И ВО ЧТО ОН НАМ ОБОШЕЛСЯ?

Итак, экономика выросла на 4,5%. Сразу заметим: внутренняя и внешняя конъюнктура были благоприятны. Во-первых, в сельском хозяйстве был неплохой УРОЖАЙ, а сельское хозяйство в Молдове всегда подстегивало экономику.

Во-вторых, ЭКСПОРТ ВЫРОС на 20%, т.е. внешний спрос на нашу продукцию был.

В-третьих, после трехлетнего падения УВЕЛИЧИЛСЯ ПРИТОК ВАЛЮТЫ ОТ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ (на 12%).

И, наконец, РАЗБЛОКИРОВАНО ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ.

Всё это не могло позитивно не сказаться на росте экономики. А мы получили 4,5%, не такой уж и значительный рост в этих условиях! Кстати, и в 2016, и в 2017 годах, т.е. при Вашем правлении, был самый низкий за все годы проевропейской власти рост экономики.

С такими темпами роста экономики как в 2017 году мы далеко не уедем! Это – ПЕРВОЕ!

ВТОРОЕ. Страна нуждается не просто в высоких темпах роста экономики, нам нужен устойчивый рост. А устойчивой может быть лишь экономика, которая базируется на технологически развитых промышленности и сельском хозяйстве.

В 2017 ЖЕ году не только не проводилась масштабная модернизация производства, но и продолжилось сокращение доли собственно экономики, т.е. где создается продукт. СЕМЕРО С ЛОЖНО, ОДИН С СОШКОЙ – это про нас! Сфера создания продукта у нас 25-27% экономики в широком смысле. В ней занято менее половины населения, а ведь было значительно больше!

В 2000-2008 гг. средняя доля производственного сектора в экономике составляла 37%, услуг – 48% и налоговой компоненты – 15%. Т.е. удельный вес производства снизился более чем на 11 п.п., а услуг и налогов вырос соответственно на 10 и 1,5 п.п.

И совершенно не случайно, что лишь треть прироста ВВП в 2017 году связано с увеличением объемов именно производственной деятельности. Остальное – торговля, в основном импортными товарами, мобильная связь, валютные операции, коммунальные услуги (38% прироста экономики) и налоги (28%). И опять же, совсем недавно картина была совершенно иной!

В 2013 году за счет увеличения производственной деятельности было обеспечено 60% прироста ВВП, а сейчас, напомню – 33%!

Как говорится: куда идем?

Так что, Гн премьер, рост есть, но хвалится НЕЧЕМ! Производственный потенциал экономики сокращается! ЭТО НЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ОСНОВОЙ УСТОЙЧИВОГО РОСТА нашей экономики, а, следовательно, и базой неуклонного повышения благосостояний граждан страны!

Да, есть страны, например, ЛЮКСЕМБУРГ, где производство составляет лишь 20% экономики, НО 60% ЭТО БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ, IT, НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ и т.п. а у нас это менее 13%!

ТРЕТЬЕ! Как уже было отмечено, нам нужны не просто темпы роста. Необходим всеобъемлющий рост экономики. У нас же по-прежнему около 80% экономики это Кишинев и Бельцы и, учитывая динамику открываемых и ликвидируемых предприятий в территориальном разрезе, диспропорции между Кишиневом и всей Молдовой будут лишь увеличиваться!

И ситуацию, уважаемые коллеги, не спасут и свободные экономические зоны, о которых Вы и Ваш министр экономики так любите говорить. Они необходимы, мы не спорим, но это порядка 3% и экономики, и занятого населения.

Уважаемые коллеги! Молдове необходим рост экономики не только в Кишиневе и других крупных городах, но и в малых городах и в сельской местности! А здесь у нас есть серьезные проблемы!

ЧЕТВЕРТОЕ. Что дал стране декларируемый Вами рост? Оттолкнусь от того, что Вы преподносите как величайшее достижение Вашего кабинета – рост зарплат!

Да, средняя зарплата в 4 квартале составила 6,1 тыс. лей. Но кто получает эту зарплату? Лишь официально работающие граждане, а это немногим более половины всех работающих.

А 45% занятого населения вообще не получают зарплату! Их доходы НИКАК не регламентируются государством и они, эти доходы, значительно ниже 6 тыс.

Это люди, осуществляющие индивидуальную сельскохозяйственную и не связанную с сельским хозяйством деятельность. Это крестьяне, патенщики и десятки тысяч людей, ежедневно работающих на стихийных или организованных рынках.

Не лучше обстоят дела и с официально работающими. 70% людей получают зарплату ниже этой величины! А в сельском хозяйстве и в сфере образования зарплата почти на ТРЕТЬ ниже средней!!!

В результате проводимой Вами политики в области оплаты труда за время Вашего премьерства доля и количество людей получающих максимальную зарплату удвоилось, а число граждан с зарплатой НИЖЕ средней также выросло! Бедные беднеют, богатые богатеют!

Мы не против больших зарплат, но мы против того, чтобы суммарная зарплата 8ми процентов населения равнялась зарплате 60ти процентов населения. Такая вот дикая у нас поляризация!

И наконец, почему при росте зарплат сокращаются РЕАЛЬНЫЕ расходы населения?! Вопрос риторический!

Сокращаются расходы на одежду, обувь и другие промтовары! Но, беспокоит другое, сокращаются расходы населения на образование. Исследования рынка труда свидетельствуют, что в Молдове имеет место дефицит квалифицированной рабочей силы! Если система образования не будет пополнять рынок труда подготовленными специалистами, то кто завтра будет поднимать экономику?

Но самое страшное, уважаемые коллеги, сокращаются расходы на лечение! Люди перестали лечиться, особенно на селе. Причина банальна: нет денег!!!

А Вы говорите: растут зарплаты!

И последнее, ПЯТОЕ! Во что обошелся стране этот рост на 4,5%?

Данные Платежного баланса показывают, что страна всё больше и больше живет в долг.

Мы принципиально не против увеличения внешнего долга! ЭКОНОМИКА остро НУЖДАЕТСЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ! И получаемые внешние ресурсы должны работать именно на это, создавая условия для завтрашнего экономического рывка.

А что у нас? Внешние кредиты и гранты используются на проедание, во всяком случае, без какого-либо серьезного экономического эффекта! В импорте не растет доля инвестиционных товаров, зато растет доля ширпотреба и продуктов питания, прежде всего мяса, молочных продуктов, яиц, подсолнечного масла, овощей и т.д.

Лишь за годы Вашего премьерства ИМПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА из ЕС вырос в 9 раз!!! А за два месяца т.г. еще на 70%! А импорт овощей из ЕС увеличился в этом году более чем в 2 раза! И т.д.

Так во сколько же обошелся стране экономический рост? В 2017 году лишь публичная власть получила около 330 млн. долл. На этой основе значительно вырос внешний долг – на 12% при росте экономики на 4,5%.

Нетрудно посчитать, что каждый процент рост экономики обошелся стране в 73 млн. долл. Для сравнения, в 2008 году, когда рост экономики составил почти 8%, каждый процент роста „стоил” лишь 40 млн. Это говорит о многом, но прежде всего – о низкой эффективности использования внешних кредитов и грантов.

Если бы Ваше правительство более эффективно использовало бы эти ресурсы, рост должен был бы быть выше 8%!!!

Подводя черту, отметим следующее. Итогом Вашей деятельности в 2017 году стало:

дальнейшее сокращение производственного потенциала страны;

сокращение занятости в производственной сфере, строительстве и на транспорте;

дальнейшее снижение уровня жизни населения и еще большее имущественное расслоение общества;

неэффективное использование внешних кредитов и грантов;

и наконец, экономически и социально неоправданное увеличение внешнего долга.

Уважаемые коллеги, Уважаемые граждане страны! Всё, что выдвигает премьер в качестве заслуг своего кабинета, это за счет долга, как говорится, ничего личного, а возвращать этот долг будут наши дети! Почему за счет долга? Да всё просто! Госрасходы в 2017 году увеличились на 3 млрд. 200 млн., а правительство получило кредитов на 3 млрд. 700 млн., да еще и грантов более чем на 2 млрд. Так за счет чего был рост? За счет усилий правительства или западной поддержки?

Ответ очевиден!

Кстати, о качестве исполнения госбюджета мы выскажем нашу позицию, когда с отчетом придет министр финансов! Но уже сейчас понятно – и в текущем году упор на внешние ресурсы не оправдался. Ваше правительство опять предложило вчера сократить план по внешним ресурсам в бюджете почти на 3 млрд. т.е. на 26%. Что опять не дают?!

Спасибо!