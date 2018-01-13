Головатюк: Вместо импорта из ЕС технологий Молдова наращивает ввоз продуктов и потребительских товаров

Экономист, депутат ПСРМ раскритиковал Платежный баланс РМ за 9 месяцев 2017 года, опубликованный Нацбанком.

По его словам, после 3-х летнего сокращения экспорта его объем (в январе-сентябре 2017 года) вырос на 14,7%, но при этом импорт увеличился на 19%. Следовательно, торговый баланс с минусом, и этот дефицит вырос на 23%.

– Оговорюсь, мы не против импорта. Страна нуждается в модернизации экономики и без импорта технологий (оборудования и современных материалов) нам не обойтись. Но растет более высокими темпами импорт продуктов питания и прочих потребительских товаров. Импорт машин и оборудования вырос на 25%, а по многим потребительским товарам – в разы. Лишь из Евросоюза импорт мяса птицы и яйца, а также сливочного масла увеличился в 1,4 раза, молока – в 2,4 раза, картофеля – в 5,5 раза, капусты и лука – более чем в 2 раза, винограда – в 4,6 раза. Мы не в состоянии производить это сами? В январе-сентябре 2008 года машины и оборудование составили 24% импорта, а в 2017 г. – 22%. Вместе с тем, продукты питания и прочие товары для населения – соответственно 26 и 31%, то есть доля оборудования в импорте снижается, а потребительских товаров растет. Вот вам и инвестиционная направленность импорта, – посетовал он.

Головатюк также отметил, что огромный торговый дефицит (1,8 млрд. долларов) не был компенсирован ростом поступлений в страну доходов и трансфертов, подчеркнув при этом, что гранты правительству и НПО в январе-сентябре прошлого года сократились на 12 и 4%, соответственно.

– Так что единственным компенсирующим источником по-прежнему выступили переводы от наших трудовых мигрантов. Буквально за их счет было компенсировано 68% торгового дефицита. Или, с другой стороны, более 35% импорта было оплачено валютой, которую прислали молдавские мигранты. И это надо помнить всем, особенно власти, – в каждой сотне леев импортных товаров более 35 лей оплачено, по сути, нашими соотечественниками из-за рубежа, – отметил эксперт.

Головатюк также отметил, что роль переводов от трудовых мигрантов и в экономике, и жизни рядовых граждан страны трудно переоценить. Он рассказал, что с 1995 года до сентября 2017 года они прислали на родину около 23 млрд. долларов, что составило около 75% экспортной выручки за весь этот период и позволило более чем на треть оплатить импорт.

– Переводы от наших мигрантов более чем в 9 раз превысили объем прямых иностранных инвестиций в капитал, и почти в 4 раза – размер всех кредитов и грантов, полученных правительством и Нацбанком, опять же, за весь указанный период. Что касается рядовых граждан, то денежные переводы из-за рубежа превысили 85% фонда оплаты труда по всей национальной экономике в 1995-2017 гг. Эта поддержка позволила нашим гражданам более чем на треть оплатить все расходы на оплату товаров и услуг, – рассказал Головатюк.