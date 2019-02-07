Головатюк: Власти готовят повышение тарифа на газ после выборов (ВИДЕО)

0

Учитывая рост цен на мировых рынках на энергоресурсы, АО “Молдовагаз” уже подготовило предложение для НАРЭ повысить тариф на газ. Это произошло еще осенью, но правительство не решилось пойти на этот крайне не популярный для населения шаг перед выборами. Об этом в рамках пресс-конференции заявил кандидат в депутаты ПСРМ Владимир Головатюк.

По его словам, власти рассчитывают осуществить это сразу после 24 февраля.

– По имеющейся у нас информации, после выборов тарифы на газ будут пересмотрены в сторону повышения. Это взвинтит цены, и это уже признает Нацбанк Молдовы в своих прогнозах, – сказал Головатюк, отметив, что потенциальный рост тарифа на газ приведет к увеличению стоимости и других коммунальных услуг.

Социалисты заверяют, что не допустят повышения тарифа на газ после их победы на выборах. Более того, ПСРМ сделает все возможное для того, чтобы цена на газ для конечного потребителя снизилась на 25%.