Головатюк: В будущем мы не допустим увеличения налогов на бизнес для обеспечения устойчивого экономического развития и решения соцвопросов (ВИДЕО)

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Впервые за долгие годы правительство было приведено к присяге в середине бюджетного года. И депутаты парламента, и граждане страны прекрасно помнят, как СМИ в конце июня и в июле каждый день пугали людей тем, что в госказне не будет денег для выплаты зарплат, пенсий и т. д. Правительство должно было предпринять какие-то действия, чтобы не допустить этого, а потому внесло изменения в госбюджет.

Об этом заявил депутат фракции Партии социалистов Владимир Головатюк. Он выразил надежду на то, что “общество прекрасно помнит те инициативы, что вносила фракция социалистов в парламенте в течение последних 4-5 лет”. Эти предложения были направлены на поддержку молдавского бизнеса, снижение налоговой нагрузки и улучшение жизни людей. Это и впредь будет неотъемлемым элементом в повестке дня фракции социалистов, заверил Головатюк.

– Сейчас предложен тот пакет изменений налогово-бюджетной политики, за который проголосовали в первом чтении. Мы понимаем, что, в определенной мере, это вынужденная мера. Считаем, что должно быть больше обсуждений с представителями бизнес-среды и гражданского общества, и это будет сделано. Со своей стороны мы можем уверить бизнес в том, что мы не допустим в будущем увеличения налогов на бизнес с целью обеспечения устойчивого экономического развития республики и решения социальных вопросов,- отметил депутат.