Головатюк: Сегодня задача №1 – не допустить разрушения страны! (ВИДЕО)

“Сразу после оглашения результатов выборов 2014 года мы прекрасно поняли, что изменений не будет, но мы ошиблись: они произошли и, к сожалению, в худшую сторону”, – об этом на митинге Партии социалистов заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк.

– Ухудшилось практически всё – сегодня нет ни одного населенного пункта, ни одного сектора или отрасли экономики, в которой не было бы проблем. Но эти проблемы решить несложно: экономика всему голова. Нужно поддержать бизнес, решить проблему рынков сбыта, восстановить нормальные отношения с РФ – это запустит экономику. Будут созданы рабочие места, увеличится производство, пополнится бюджет, увеличатся зарплаты, пенсии. Люди прекрасно сами поймут, что во главу угла власть ставит их интересы. А что у нас? Экономику лихорадит, в страну не идут инвестиции, – сказал он.

В данной связи Головатюк отметил, что в 2008 году, когда премьер-министром была Зинаида Гречаный, а министром экономики Игорь Додон, прямые иностранные инвестиции превысили 700 млн. долларов.

– В 2017 году – 200 млн. (спад в 3,5 раза). Реально денег пришло в страну на инвестиции тогда 440 млн, сейчас – меньше 40 (спад в 11 раз). Сокращается реальное производство, закрываются предприятия, сокращается занятость. Если сравнить до и после прихода к власти проевропейских сил, число работающих сократилось на 250 тыс. чел., в т. ч. на 100 тыс. сократилось кол-во лиц, которые получают официальную зарплату. Сегодня всего лишь треть людей, работающих в частном секторе, получают официально зарплату. Только им гарантируется зарплата, оплачиваемый отпуск и другие социальные льготы. А все остальные? Их сотни тысяч человек, которые и в снег, и в дождь и в жару работают на полях, торгуют на рынках. Продадут – значит, живут, не продадут – значит, влачат нищенское существование. А у них дети, за ними – старики, которые живут на нищенскую пенсию. Власть говорит, что увеличивается зарплата – но увеличение зарплаты полностью съедается увеличением стоимости жизни: растут цены, значительно выросли цены на продукты первой необходимости, тарифы на коммунальные услуги. Сейчас они говорят о снижении, но это – предвыборный шаг. Они прекрасно знают, что к осени следующего года будет многократный рост тарифов, – добавил он.

По словам Головатюка, происходит страшное расслоение общества по величине зарплаты: бедные беднеют, богатые – богатеют. 8% населения получает суммарно ту же зарплату, что и 60%. Соотношение между самой низкой и самой высокой зарплатами – 1:33.

– То есть, один человек получает тысячу, другой – 33 тысячи. И это только в бюджетном секторе. В частном секторе это соотношение еще выше. Что же у нас происходит? Экономика в стагнации: закрываются предприятия, занятость снижается. Растут только долги: Молдова летит в долговую яму. С осени 2009 года в страну поступило в виде кредитов 11 млрд. долларов, в том числе 3,5 млрд. получила власть. При Филипе за 2,5 года в страну пришло 2,5 млрд. В том числе, власть получила 800 млн. И за эти деньги они пытаются купить еще раз перед выборами народ. Что же происходит? Народ стал жить лучше? Были построены заводы, увеличилась занятость? Люди стали счастливее? Нет! Сегодня задача №1 – не допустить разрушение страны, – сказал он.

Головатюк также отметил, что правящая власть банкротит государство, и “мы должны раз и навсегда перевернуть страницу и освободить страну от этой власти”.

– Лозунгом текущего момента должны быть слова: “Промедление – смерти подобно”. Все, что сейчас происходит в РМ, уже происходило не раз в других странах. Но каждый человек должен был принять решение: он за будущее, за процветание, развитие или разрушение? И всегда находились те, кто возглавлял это движение. Они спасали страну, защищали своих детей, свои традиции и свое будущее. Один человек 100 лет назад сказал: “Есть такая партия, которая наведет порядок”. И мы сегодня говорим: есть такая партия, которая выведет страну на путь процветания и стабильности. Это – Партия социалистов, с лидером Игорем Додоном и председателем Зинаидой Гречаный. Мы знаем как, мы готовы, и мы сделаем это! – подытожил он.