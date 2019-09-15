Головатюк: Сегодня самое важное – возрождение экономики регионов, сел и городов!

0

Учитывая результаты парламентских выборов, а также то, что произошло после 8 июня и различные варианты дальнейшего развития событий, предстоящие местные выборы архиважны. Об этом в рамках официального запуска предвыборной кампании ПСРМ заявил депутат парламента Владимир Головатюк.

– Нам нужна победа не для улучшения нашего имиджа, хотя это важно, а для выполнения наших обещаний людям, для решения экономических и социальных вопросов. Согласитесь, что когда местная власть контролируется не социалистами, это косвенно, а порой и напрямую мешает нам решать проблемы территорий, какой бы рейтинг мы ни занимали и в опросах, и на национальном уровне! Мы должны чётко понимать: чужая власть не позволяла, не позволяет и не позволит нам решать на их территории проблемы экономики села, района и т.д., даже если это в интересах тех же сел и городов! За каждой экономической проблемой стоит конкретный бизнесмен, а он как человек уязвим, и ему не позволят сотрудничать с социалистами! И примеров тому много! Поэтому, пока в их руках комиссариат полиции, финансовое управление района, налоговая, и даже РОНО, отдел культуры и т.д., нам проблемы территории не решить! Получается порочный круг – мы не построим сильную в экономическом плане Молдову без решения экономических проблем регионов! Государство сильно регионами! Сегодня самое важное – возрождение экономики регионов, сел и городов, – сказал он.

По его словам, с точки зрения создания сильных в экономическом плане регионов, предстоящие выборы трудно переоценить, а потому социалистам нужно побеждать.

– Без победы на местных выборах обещания, которые мы, Партия социалистов, дали людям перед парламентскими выборами, обещания, которые дал наш президент перед президентскими выборами трудно будет исполнить! Следовательно, нам и с этой точки зрения нужна только победа! Других вариантов нет! – добавил он.

Головатюк также отметил, что для того, чтобы считаться хорошим примаром, недостаточно только лишь содержать улицы в чистоте, иметь освещение, водопровод и канализацию.

– Хорош тот примар, который живет экономикой территории, за которую он ответственен. Который интересуется проблемами бизнеса – не только крупного, но и среднего, мелкого, который не только знает об этих проблемах, но и содействует их решению. Если для их решения нужна поддержка центра, то он обращается к нам, депутатам-социалистам, и мы вместе их решаем через центральные органы власти во благо людей и в интересах бизнеса. И тогда в нас поверят! И тогда простые граждане, население в целом и бизнес, будут связывать свое будущее именно с Партией социалистов! И тогда нам не страшны никакие конкуренты! И тогда у Молдовы действительно есть будущее! – подытожил он.