Головатюк: Политика власти привела к тому, что в Молдове бедные – беднеют, а богатые – богатеют (ВИДЕО)

Международный день солидарности трудящихся – это объединяющий праздник, который отмечают все, независимо от специальности, национальности либо вероисповедания.

Об этом на первомайском митинге, организованном Партией социалистов, сказал депутат от данного формирования Владимир Головатюк. Он заметил, что над этим праздником, отмечаемым уже почти 130 лет, не властно время.

– На первомайских демонстрациях люди требовали уважения и соблюдения своих элементарных прав. В СССР нам было странно слышать, что в мире капитала, в западных странах, трудящиеся борются за свои права. Но сейчас в Молдове мы вынуждены вести такую борьбу. Сегодня закрываются предприятия и детсады, оптимизируются школы и медучреждения, сокращается занятость. Сотни тысяч людей лишены источников существования, они выброшены с рынка труда и вынуждены покинуть родину в поисках заработка, а почти половина работающего населения лишена минимальных гарантированных прав, – посетовал экономист.

Непростая ситуация сложилась и с официально трудоустроенными гражданами. Так, по словам Головатюка, премьер-министр Павел Филип говорит о средней зарплате 6 тысяч леев, но у 70% из них такого заработка нет.

– У тех, кто нас кормит и учит наших детей, зарплата меньше средней на треть. В результате проводимой политике оплаты труда за последние два года количество и доля получающих максимальную зарплату удвоилось, а также выросло число получающих зарплату ниже средней. Это означает, что бедные – беднеют, а богатые – богатеют. Происходит дикая поляризация, в стране практически исчез средний класс, который является стержнем общества, – пояснил экономист.

Посетовал он и на то, что в Молдове не заботятся о воспитании личности, приведя в пример последнее вопиющее событие – снос ДК Профсоюзов в Кишиневе и планирование строительства вместо него очередного супермаркета.

– Куда мы идем, кого мы растим? Какое поколение придет после нас? В кого нас превращают – в безвольных роботов? – поразился эксперт.

Говоря о закрытии предприятий, Головатюк подчеркнул, что это вина не самих бизнесменов, а власть и ее деструктивная политика.

Подытоживая, Головатюк выразил надежду, что у граждан Молдовы хватит сил на борьбу за свои права, и высказал уверенность, что вместе с президентом Игорем Додоном и Партией социалистов всё получится.