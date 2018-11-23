Головатюк подверг жесткой критике проект госбюджета на 2019 год (ВИДЕО)

Головатюк подверг жесткой критике проект госбюджета на 2019 год (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов Владимир Головатюк подверг жесткой критике проект бюджета на 2019 год. 

Социалист отметил, что у него были другие ожидания от документа, и в данной связи привел красноречивый пример.

– Знаете, одному очень известному авиаконструктору показали модель самолета и спросили, есть ли перспективы у этой модели. Он сказал: “Нет”. “- А почему?”. “- Некрасиво”, – сказал он. 

Депутат ПСРМ подчеркнул, что не видны цели данного бюджета.

– Государственный бюджет планируется с ростом на 14%. А расходы на персонал, уважаемые, только на 5%, то есть по сути на зарплату. 17-й год: планировался рост расходов на персонал на 12%, а 17-й год не был электоральным, никаким, но расходы на персонал планировались с ростом на 12%. На 19-й год прирост процентов на персонал в общем увеличении госбюджета менее 7%. Ничего себе приоритет! А в 17-м году было 19%. Увеличение капитальных расходов, то есть, собственно инвестиции – 5%, субсидии, рост-5%. А рост текущих расходов – на 15%. Вот и оптимизация, результатом оптимизации наверно должна быть экономия текущих расходов, а здесь плюс 15%. И, что самое неприятное, увеличение расходов на обслуживание государственного долга – 18% роста. Внешнего госдолга – 14% и внутреннего госдолга- 19%. Я неоднократно подчеркивал, что проблема увеличения государственного долга в том заключается, что и без того скудные доходы, которые генерирует страна, направляются не на развитие, не на социальную сферу, а на то, что было взято, заимствовано вчера и бездарно съедено. Время пришло. Суммарно увеличение расходов на обслуживание долга сопоставимо – это страшно – с увеличением расходов на оплату труда, почти одинаково. Вот проблема увеличения государственного долга, – сказал Головатюк.

Указал он и на другие вопросы к документу.

– Экономика планируется с ростом на 9%, не на 4, а на 9. Номинальный рост экономики на 9%. Промышленное производство на 5, сельскохозяйственное на 4,5. Тогда почему увеличиваются налоги на доходы юридических лиц на 29%, на внутренний НДС на 12%? Это что, опять включаем полицейские меры, когда приходят к экономическим агентам и находят проблему, которая была 10 лет назад и они платят с сегодняшних доходов? Конечно, можно назвать это улучшением налогового администрирования, но для бизнеса это налоговая нагрузка, налоговое бремя. Импорт увеличивается на 9%, а НДС на импортируемые товары- на 12%. То же самое. А это три статьи, налогообложение физических лиц, внутренний НДС и импортный НДС дает практически 70% всех доходов государственного бюджета. Это огромный риск неисполнения, – добавил народный избранник. 

В заключение социалист отметил, что это не бюджет развития и даже не бюджет выживания, а “непонятно что”.

– Бюджет- это один из компонентов государственной политики, бюджет обеспечивает деньгами приоритеты правительства. Мы этих приоритетов не увидели, но мы научим и покажем, как нужно составлять бюджет системно и нацелено на конкретный результат. Полтора месяца назад свое выступление я закончил словами:  “Недолго нам осталось ждать”. Теперь – “Ждать осталось еще меньше!”, – подытожил Владимир Головатюк. 

Несмотря на здравую критику, звучавшую со стороны оппозиции, парламентское большинство в первом чтении приняло проект госбюджета на будущий год. Согласно законопроекту, доходная часть госбюджета в 2019 году составит 42 млрд. 125 млн. леев, в то время как расходная часть запланирована на уровне 47 млрд. 664 млн. леев. Планируется, что в виде налогов и пошлин в бюджет поступит чуть более 37 млрд. леев. Поступления грантов ожидаются на уровне 1 млрд. 960 млн. леев. Внешний долг государства на конец 2019 года по прогнозам правительства увеличится до 63 миллиардов леев.

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