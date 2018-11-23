Головатюк подверг жесткой критике проект госбюджета на 2019 год (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов Владимир Головатюк подверг жесткой критике проект бюджета на 2019 год.

Социалист отметил, что у него были другие ожидания от документа, и в данной связи привел красноречивый пример.

– Знаете, одному очень известному авиаконструктору показали модель самолета и спросили, есть ли перспективы у этой модели. Он сказал: “Нет”. “- А почему?”. “- Некрасиво”, – сказал он.

Депутат ПСРМ подчеркнул, что не видны цели данного бюджета.

– Государственный бюджет планируется с ростом на 14%. А расходы на персонал, уважаемые, только на 5%, то есть по сути на зарплату. 17-й год: планировался рост расходов на персонал на 12%, а 17-й год не был электоральным, никаким, но расходы на персонал планировались с ростом на 12%. На 19-й год прирост процентов на персонал в общем увеличении госбюджета менее 7%. Ничего себе приоритет! А в 17-м году было 19%. Увеличение капитальных расходов, то есть, собственно инвестиции – 5%, субсидии, рост-5%. А рост текущих расходов – на 15%. Вот и оптимизация, результатом оптимизации наверно должна быть экономия текущих расходов, а здесь плюс 15%. И, что самое неприятное, увеличение расходов на обслуживание государственного долга – 18% роста. Внешнего госдолга – 14% и внутреннего госдолга- 19%. Я неоднократно подчеркивал, что проблема увеличения государственного долга в том заключается, что и без того скудные доходы, которые генерирует страна, направляются не на развитие, не на социальную сферу, а на то, что было взято, заимствовано вчера и бездарно съедено. Время пришло. Суммарно увеличение расходов на обслуживание долга сопоставимо – это страшно – с увеличением расходов на оплату труда, почти одинаково. Вот проблема увеличения государственного долга, – сказал Головатюк.

Указал он и на другие вопросы к документу.

– Экономика планируется с ростом на 9%, не на 4, а на 9. Номинальный рост экономики на 9%. Промышленное производство на 5, сельскохозяйственное на 4,5. Тогда почему увеличиваются налоги на доходы юридических лиц на 29%, на внутренний НДС на 12%? Это что, опять включаем полицейские меры, когда приходят к экономическим агентам и находят проблему, которая была 10 лет назад и они платят с сегодняшних доходов? Конечно, можно назвать это улучшением налогового администрирования, но для бизнеса это налоговая нагрузка, налоговое бремя. Импорт увеличивается на 9%, а НДС на импортируемые товары- на 12%. То же самое. А это три статьи, налогообложение физических лиц, внутренний НДС и импортный НДС дает практически 70% всех доходов государственного бюджета. Это огромный риск неисполнения, – добавил народный избранник.

В заключение социалист отметил, что это не бюджет развития и даже не бюджет выживания, а “непонятно что”.

– Бюджет- это один из компонентов государственной политики, бюджет обеспечивает деньгами приоритеты правительства. Мы этих приоритетов не увидели, но мы научим и покажем, как нужно составлять бюджет системно и нацелено на конкретный результат. Полтора месяца назад свое выступление я закончил словами: “Недолго нам осталось ждать”. Теперь – “Ждать осталось еще меньше!”, – подытожил Владимир Головатюк.

Несмотря на здравую критику, звучавшую со стороны оппозиции, парламентское большинство в первом чтении приняло проект госбюджета на будущий год. Согласно законопроекту, доходная часть госбюджета в 2019 году составит 42 млрд. 125 млн. леев, в то время как расходная часть запланирована на уровне 47 млрд. 664 млн. леев. Планируется, что в виде налогов и пошлин в бюджет поступит чуть более 37 млрд. леев. Поступления грантов ожидаются на уровне 1 млрд. 960 млн. леев. Внешний долг государства на конец 2019 года по прогнозам правительства увеличится до 63 миллиардов леев.