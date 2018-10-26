Головатюк: От парламента ждут разворота корабля под названием Республика Молдова (ВИДЕО)

Предстоящие парламентские выборы очень важны, но еще более важно, какие люди придут к власти в стране в их результате. Об этом в рамках выступления на митинге протеста, организованного ПСРМ на Рышкановке, заявил депутат Партии социалистов Владимир Головатюк.

Народный избранник обратил внимание на то, насколько оторваны нынешние правители от реальной жизни в нашей стране, от проблем и нужд граждан.

– У них все нормально. Они не заботятся о своем завтрашнем дне. Они не беспокоятся, чем занимаются их дети, где они, под контролем ли. Они не беспокоятся о будущем своих родителей, стариков. Порой мы в парламент вызываем и премьера, и министров, и вот так смотрим недоуменно друг на друга и задаем вопрос: “Это они про кого? Это они про какую страну говорят?”. Королевство кривых зеркал. Слишком далеки они от народа, – сказал он.

Головатюк в очередной раз опроверг распространяемую властями и провластными СМИ информацию об экономическом росте в Молдове. Наша республика не только не процветает, но и, напротив, еще больше погружается в долговое бремя, добавил он. Именно поэтому, уверен Головатюк, стране просто необходимы кардинальные изменения.

– Народ не хочет жить по-старому, а власть не умеет жить по-новому. Вот они не умеют. Вывод: либо воруют, либо неграмотно управляют. И то, и другое плохо. Вывод один: они должны уйти. Недолго осталось терпеть. Скоро выборы. И от вас зависит, кто будет управлять страной. Это парламент, от него ждут разворота корабля под названием Республика Молдова. Следующие выборы очень важны. Но важны и люди, которые придут. Я призываю вас голосовать правильно, – подытожил Головатюк.

Полную речь депутата можно послушать ниже. Напомним, выборы в парламент Молдовы пройдут 24 февраля 2019 года.