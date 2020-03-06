Головатюк – оппозиции: Нельзя быть “немножко беременной”. Вы за решение социальных вопросов или против?! (ВИДЕО)

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Предлагаемый правительством проект о снижении долгового бремени на граждан, образовавшегося в результате “кражи века”, не нужно рассматривать как единственный вариант решения всех проблем, связанных с миллиардом. Это только одна из возможностей, которая предполагает снижение нагрузки с бюджета. Об этом с парламентской трибуны заявил депутат ПСРМ Владимир Головатюк, обращаясь к недовольной данной инициативой оппозиции.

– Вопрос простой: вы против? Вы против того, чтобы в бюджет поступили дополнительно в этом году минимум 218 миллионов леев для социальных проектов и так далее? Вы против или нет? Да, это не всё, что нужно, но сегодня это единственная за последние годы реальная возможность снизить нагрузку с бюджета. Только так мы рассматриваем этот вопрос. Нельзя быть “немножко беременной”. “Мы за, но, но, но…”. Вы за решение социальных вопросов, дополнительно к тому, что уже есть в бюджете, или вы против? И точка. Всё остальное – красивые слова. Это реальное действие, и мы, депутаты, должны это поддержать, – сказал Головатюк.

Напомним, с инициативой о снижении долгового бремени на граждан выступил президент Игорь Додон. Ее поддержало правительство, которое разработало соответствующий проект.