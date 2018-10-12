Головатюк о “краже века”: Так было предусмотрено – перевести “стрелки” на других (ВИДЕО)

Действующей власти не нужно сильное государство. Им нужна слабая страна, и чтобы в этой стране сильными были только они. Об этом с парламентской трибуны по итогам слушаний по “краже века” заявил депутат Партии социалистов Владимир Головатюк.

Социалист напомнил, что 13 ноября 2014 года правительство Юрия Лянкэ приняло решение о предоставлении государственной гарантии на кредиты Нацбанка в размере 9 млрд 400 миллионов леев – за две недели до вывода из банков страны денег. Однако этого оказалось недостаточно – 30 марта 2015 года правительство Кирилла Габурича приняло решение о выдаче государственной гарантии еще на 5 миллиардов. Итого сумма составила 14 миллиардов 400 миллионов, однако фактически было выдано кредитов на 14 миллиардов 100 миллионов леев.

– До 3 октября 2016 года было погашено, именно погашено, а не возвращено – 800 миллионов. 3 октября непогашенную сумму долга перевели в государственные ценные бумаги и превратили в государственный долг. С тех пор по настоящее время было возвращено еще 400 миллионов. Таким образом, из 14 миллиардов 100 миллионов был погашен 1 миллиард 200 миллионов, остальное – висит на государственном долге. Обратите внимание: не возвращено, а погашено, – отметил депутат.

При этом, Головатюк подчеркнул, что из украденных из финансово-банковской системы страны 900 миллионов долларов “было возвращено ноль”. Он отметил, что это была хорошо продуманная схема не только “ухода” этих денег, но и прикрытия, что предполагало, что возвращать эти деньги будут “другие”, а именно – население и бизнес.

– Возвращать из госбюджета будут более 20 миллиардов. Это огромная сумма. Это деньги, которые в бюджет даст бизнес и население. Это деньги, которые не получит социальная сфера, которые не пойдут на повышение зарплат и пенсий. Это так было предусмотрено – перевести “стрелки” на других, – добавил он.

Депутат выразил уверенность в том, что действующей власти нужно не сильное, а слабое государство, и чтобы при этом сильными были сами чиновники.

– Эта власть опирается на сильные, но подконтрольные частные банки, на сильные, но подконтрольные частные компании. В августе 2013 года из-под государственного контроля был выведен “Банка де економий”, и практически похоронен. Сегодня – государственная компания “Эир Молдова”. Кто следующий? “Железная дорога?”, “Молдтелеком”, “Барза албэ”? Грустно. Но, к счастью, недолго еще осталось терпеть. Недолго ждать, – подытожил он.