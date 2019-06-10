Головатюк о “краже века”: Ни один лей ещё не был возвращён! (ВИДЕО)

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Контролирующие органы, по сути, ничего не сделали для того, чтобы вернуть украденные из банковской системы деньги. Об этом на сегодняшнем заседании парламента с трибуны говорил депутат Партии социалистов Владимир Головатюк.

– Официальный отчёт Комиссии по расследованию (созданной в прошлом составе парламента – прим. ред.) был выстрелом в воздух. Результатов не было. Более того: за период с 2015 по 2018 годы мы неоднократно приглашали в парламент контролирующие и надзорные органы: НАЦ, Нацбанк, Генпрокуратуру. Что было сделано? Ничего. Особенно циничным было 12 октября 2018 года, когда сюда пришли руководители НАЦ и Нацбанка и говорили о том, что они почти вернули 10 млрд. Мы обращали внимание коллег-депутатов на то, что речь шла не о возврате, а о погашении. Это разные вещи. И мы тогда в своём выступлении подчёркивали: ни один цент, ни один лей из украденных, выведенных из банковской системы денег, не был возвращён, – сказал он.

Социалист напомнил, что по результатам 2012 года Banca de economii перестал быть прибыльным, а последствия для страны были катастрофическими.

– Было решено так, что банк похоронили. Я не побоюсь сравнить, что потери страны, экономики, бюджета, имиджевые потери были больше, чем потери от кризиса 1998 года либо потери от мирового кризиса 2009 года, который пришёл в Молдову. Какой удар по населению – инфляция вышла из-под контроля, “улетел” курс доллара. Потери страны были огромные, – сказал он.

При этом Головатюк выразил уверенность в том, что действующая власть найдёт и накажет виновных.

– Мы должны назвать виновных. Но не об уголовной ответственности мы будем вести речь, а о политической ответственности институтов. Центральный банк не использовал все доступные ему инструменты, чтобы предотвратить вывод из страны миллиардов. Кража произошла в результате либо нарушения, либо подгона законов. Начинать нужно именно с 2010 года, когда всё готовилось. Думаю, уже последуют реальные действия: будут не только названы виновные, но и будет возврат денег. Страна должна знать своих героев, деньги должны быть возвращены, – подытожил он.

Напомним, что сегодня новым парламентом страны была создана комиссия по расследованию “кражи века”. Владимир Головатюк стал ее вице-председателем.